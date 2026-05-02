Тегеран пошел на встречу: Иран выдвинул новые предложения США по урегулированию конфликта, –СМИ

Иран передал Соединенным Штатам новое предложение по возможному урегулированию длительного противостояния между странами. Документ может стать основой для возобновления переговорного процесса с участием международных посредников.

Иран хочет снятия блокады, поэтому готов к уступкам. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Что известно о предложении, которое передал Иран?

По данным издания, Тегеран предлагает параллельно обсуждать вопросы безопасности судоходства в Ормузском проливе и условия снятия ограничений, в частности прекращение блокады иранских портов. Ранее Иран настаивал на том, что снятие блокады должно быть предварительным условием для любых переговоров, однако теперь позиция выглядит более гибкой.

Отдельным элементом предложения является обсуждение иранской ядерной программы в обмен на смягчение или отмену санкций США. Также, по информации собеседников WSJ, Иран через посредников сообщил о готовности начать переговоры уже в начале следующей недели в Пакистане, если Вашингтон согласится на диалог.

Несмотря на это, между сторонами остаются принципиальные разногласия. США традиционно настаивают на сдерживании ядерных амбиций Ирана и гарантиях безопасности в регионе, тогда как Тегеран требует снятия экономического давления и ограничений, которые он считает незаконными.

К слову, военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк рассказал 24 Каналу, что военная операция США в Иране продолжается уже два месяца, но есть угроза, что все затянется на годы, а может и десятилетия. По словам Антонюка, вероятно, Трамп рассчитывал, что Штаты смогут сбросить иранский режим после интенсивной бомбардировки, однако не учел, что Иран уже не один год живет в условиях тотального ограничения.

Стоит отметить, что несмотря на открытую вражду на поле боя, в дипломатическом поле сохраняются косвенные контакты между странами. По данным источников, коммуникация продолжается через ряд посредников, в частности Пакистан, Катар, Египет и Турцию, что позволяет поддерживать канал обмена позициями даже при отсутствии прямых переговоров.

Как оценил Трамп предложение Ирана?

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не удовлетворен мирными предложениями Ирана, несмотря на заявления Тегерана о готовности заключить соглашение. Он также отметил, что переговоры между сторонами продолжаются, в частности в телефонном формате.

Отвечая на вопрос о возможной командировке американских представителей в столицу Пакистана для участия в очередном раунде переговоров, Трамп отметил, что сейчас контакты с Ираном осуществляются исключительно в телефонном режиме.

Напомним, что ряд СМИ сообщали о том, что Белый дом проинформировал Конгресс США, что война с Ираном считается завершенной, несмотря на сохранение американского военного присутствия в регионе. В то же время президент Дональд Трамп не стал обращаться за разрешением Конгресса на продолжение военных действий после 1 мая, хотя, по оценкам, угроза со стороны Ирана и в дальнейшем остается существенной.