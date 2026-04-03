Геополитика Америка Франция, Россия и Китай заблокировали резолюцию ООН, которая бы разрешила атаки по Ирану, – NYT
3 апреля, 06:45
Сергей Попович
Основні тези
  • Франция, Китай и Россия заблокировали попытку арабских государств получить мандат ООН на военную операцию против Ирана для разблокирования Ормузского пролива.
  • Проект резолюции, подготовленный Бахрейном, до сих пор не получил поддержки ключевых игроков из-за споров о разрешении на применение силы.

В четверг, 2 апреля, Франция, Китай и Россия заблокировали попытку арабских государств получить от Совета Безопасности ООН мандат на военную операцию против Ирана с целью разблокирования Ормузского пролива.

Об этом сообщает The New York Times.

Смотрите также Иран разблокировал Ормузский пролив для "невраждебных" судов

Как голосуют за резолюцию в ООН?

Голосование за соответствующую резолюцию, которую подготовил Бахрейн при поддержке стран Персидского залива, ожидается в пятницу. В то же время пока непонятно, удастся ли убедить ключевых игроков – Москву, Пекин и Париж – поддержать документ.

Эти государства являются постоянными членами Совбеза и могут воспользоваться правом вето. По словам дипломатов, все трое выступают против формулировок, которые предусматривают применение силы. К тому же разногласия возникли не только среди них, но и между непостоянными членами Совета.

Проект резолюции уже несколько раз переписывали – сейчас это четвертая версия после длительных закрытых переговоров. Больше всего споров вызывает пункт, который позволяет государствам-членам принимать "все необходимые средства” для обеспечения прохода судов и недопущения блокирования пролива.

Между тем Иран сигнализирует, что даже после завершения боевых действий не намерен отказываться от контроля над судоходством в этом стратегическом регионе.

После начала операции США и Израиля против Ирана Тегеран фактически перекрыл движение танкеров через Ормузский пролив, что вызвало дефицит нефти на мировом рынке и резкий рост цен.

На этом фоне президент США Дональд Трамп делает противоречивые заявления: то преуменьшает значение пролива для США, то настаивает на его немедленном открытии. Его призывы к союзникам по НАТО присоединиться к военной операции также не нашли поддержки, что привело к напряжению в отношениях с партнерами.

Генсек ООН прокомментировал события на Ближнем Востоке

  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил рост риска масштабной войны на Ближнем Востоке, которая может иметь серьезные глобальные последствия.

  • Перекрытие Ираном Ормузского пролива больше всего бьет по беднейшим и наиболее уязвимым странам мира. Гутерреш отметил, что все ухудшится, если "барабаны войны будут продолжать бить".