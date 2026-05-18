"Время истекает": Трамп планирует новые атаки на Иран, – CNN

США могут прибегнуть к новым военным ударам по Ирану на фоне обострения переговоров и роста напряжения. Пентагон уже подготовил соответствующие планы, а Дональд Трамп все жестче реагирует на позицию Тегерана.

В Вашингтоне все больше обеспокоены дальнейшими действиями в отношении Ирана. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Что известно о планах Трампа снова атаковать Иран?

В воскресенье 17 мая Трамп заявил в соцсетях, что "для Ирана время истекает", подчеркнув необходимость быстрых действий, иначе, по его словам, последствия будут серьезными. Эти заявления стали очередным сигналом усиления давления на Тегеран.

По данным издания, накануне Трамп провел совещание с ключевыми представителями своей команды по национальной безопасности, в частности вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, директором ЦРУ Джоном Ратклиффом и спецпосланником Стивом Уиткоффом. Встреча состоялась вскоре после его возвращения из Китая. Обсуждались дальнейшие шаги по Ирану, в частности возможные сценарии военных действий.

По информации источников, Пентагон подготовил несколько вариантов ударов, включая цели в энергетической и инфраструктурной сферах, которые могут быть применены в случае эскалации. В то же время администрация США временно отложила окончательные решения до завершения внешнеполитических консультаций.

В Вашингтоне отмечают, что ситуация остается напряженной, а Иран пока не демонстрирует готовности менять свою позицию в переговорах.

Какие вопросы остаются не решенными в конфликте между США и Ираном?

Главным и до сих пор не решенным вопросом в переговорах между США и Ираном остается иранская ядерная программа и требование Вашингтона о полном отказе Тегерана от создания ядерного оружия. Несмотря на режим прекращения огня, введенный в апреле 2026 года, и длительные переговоры, в частности в Исламабаде, стороны фактически зашли в тупик. США настаивают на жестких и необратимых гарантиях сворачивания ядерных амбиций, тогда как Иран отказывается брать такие обязательства, откладывая решение вопроса.

Параллельно с этим сохраняется ряд других глубоких противоречий. Одной из ключевых является ситуация в Ормузском проливе, где Иран удерживает стратегический контроль и использует ее как инструмент давления на международную торговлю, периодически обостряя ситуацию для гражданского судоходства. США, в свою очередь, отвергают иранские предложения по "обмену уступками", настаивая на решении ядерного вопроса как предпосылке любых договоренностей.

Отдельным блоком конфликта остается военный потенциал Ирана, в частности ракетные программы и беспилотники. Несмотря на удары США и Израиля, значительная часть арсенала, по оценкам разведки, сохраняется, что вызывает требование Вашингтона о демонтаже соответствующей инфраструктуры – условие, которое Тегеран категорически отвергает.

Кроме того, Иран требует полного снятия экономических ограничений и вывода американских сил с Ближнего Востока, тогда как Вашингтон, наоборот, усиливает свое присутствие для сдерживания угроз и защиты союзников.

Стоит отметить, что европейские союзники не предоставили Трампу необходимой помощи в борьбе против Ирана. Эксперт по вопросам евроинтеграции Оливье Виллокс рассказал 24 Каналу, что в Европе до сих пор не понимают, какие цели преследует США на Ближнем Востоке. Однако, Евросоюз все еще надеется на хорошие отношения с Америкой.

Иран и США пытались заключить мирное соглашение: что известно

Иран в ответ на американские условия прекращения военной операции выдвинул собственный перечень требований. Тегеран настаивает на гарантиях безопасности, выводе войск США из региона и прекращении блокирования Ормузского пролива.

Кроме того, Иран требует компенсаций за разрушенную инфраструктуру, разморозки своих активов и полной отмены санкций. Отдельно Тегеран подчеркивает необходимость договоренностей относительно будущего режима управления Ормузским проливом как ключевым морским маршрутом.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что такие требования являются неприемлемыми, подчеркнув, что Иран уже потерпел поражение. Он также отметил, что Соединенные Штаты сохраняют перечень потенциальных целей на иранской территории и не исключают дальнейших ударов. По словам Трампа, Вашингтон продолжает внимательно следить за ядерной программой Ирана и не отказывается от намерений контролировать запасы обогащенного урана страны.