"Спешить некуда": Трамп рассматривает три варианта действий в связи с войной с Ираном

3 ноября президент США Дональд Трамп рассматривает три варианта дальнейших действий в связи с конфликтом с Ираном. Белый дом выбирает между мирным соглашением, возобновлением ударов и усилением длительного экономического давления.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на комментарии американского лидера.

Какие варианты есть у США?

В Вашингтоне пока не собираются форсировать события и действовать поспешно. Дональд Трамп заявил, что США некуда спешить.

Так или иначе, мы что-то сделаем, но спешить некуда. Мы покалечили их финансово. У них нет денег, нет бензина, а их народ от этого очень устал,

– заявил Трамп.

Он рассказал, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры. Американский лидер сказал, что они идут хорошо, однако добавил, что Иран не спешит договариваться.

Проблема с ними в том... что они пытаются нас подгонять, а сами топчутся на месте. Меньше срочности, чем можно было бы ожидать, но они хотят заключить соглашение больше, чем когда-либо,

– подчеркнул Дональд Трамп.

По данным источников в СМИ, в окружении американского президента сформировались три лагеря, каждый из которых лоббирует свой собственный вектор дальнейших действий. В Белом доме выбирают между заключением соглашения, возобновлением ударов и экономическим изнурением.

Вице-президент Джей Ди Венс и специальный посланник Стив Виткофф призывают двигаться к подписанию соглашений. Они считают, что возобновление боевых действий не изменит ситуацию к лучшему. Большинство государств Персидского залива также поддерживают дипломатический курс и уже сообщили об этом Вашингтону.

Другой линии придерживаются премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны США Пит Хегсет. Они убеждают, что Тегерану нельзя доверять, поэтому конфликт следует завершить исключительно военным путем.

В то же время министр финансов Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Ретклифф и госсекретарь Марко Рубио советуют сохранять статус-кво "ни войны, ни соглашения" и продолжать изнурительную санкционную политику. Ретклифф отметил, что постоянные экономические трудности вынудят иранский режим пойти на серьезные уступки или вызовут масштабное внутреннее восстание.

Впоследствии глава Белого дома прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке в соцсети.

Это РЕКОРД, потому что люди чувствуют, что войны с Ираном не будет. Иран хочет достичь соглашения как можно скорее. Это может произойти,

– написал Дональд Трамп.

Со своей стороны вице-президент Джей Ди Венс заявил журналистам 2 ноября, что Вашингтон сохраняет уверенность в урегулировании, однако не устанавливает жестких временных рамок для возможных ударов. Он подчеркнул, что главная цель заключается в гарантиях того, что Иран не вернется к ядерной программе.

Напомним, что, по сообщению WSJ, оборонные ведомства США и Израиля заранее согласовали подробные оперативные планы действий, а американские подразделения перевели в состояние готовности наносить удары по приказу. Союзников в Персидском заливе предупреждали о вероятности короткой и интенсивной военной кампании против иранской инфраструктуры после выборов, которые состоятся 3 ноября.