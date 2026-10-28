США предупредили о возможной новой войне с Ираном после выборов 3 ноября, – WSJ

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Перегруппировка сил и подготовка авиации

Американские войска уже перебрасывают в ближневосточный регион комплексы противовоздушной обороны Patriot. В то же время военное командование заблаговременно вывело личный состав с тех баз, где он оставался наиболее уязвимым перед возможными ответными ударами.

Прогнозы

Параллельно американские подразделения активно пополняют арсеналы боеприпасов. Военная авиация, в частности бомбардировщики и истребители, находится в состоянии повышенной боевой готовности к нанесению ударов по иранским целям.

Сам Трамп подтвердил решимость действовать жестко, комментируя вероятность новых военных действий против Тегерана.

Я снова совершил бы атаку на Иран без каких-либо колебаний– заявил он, добавив, что считает предыдущую военную операцию одним из величайших достижений в своей жизни.

По данным осведомленных источников, текущее военное планирование предусматривает прицельное поражение военных комплексов, пунктов базирования и энергетических объектов в случае получения окончательного приказа о начале кампании.

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Напомним, что США разработали план масштабной военной операции против Ирана, которая может начаться в течение 96 часов после принятия соответствующего политического решения.

Также ранее Штаты объявили о срочной эвакуации части дипломатов из ряда государств Ближнего Востока из-за роста рисков прямых атак со стороны Ирана.