США попередили про можливу нову війну з Іраном після виборів 3 листопада, – WSJ

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

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Перегрупування сил та підготовка авіації

Американські сили вже перекидають до близькосхідного регіону комплекси протиповітряної оборони Patriot. Водночас військове командування завчасно вивело особовий склад із тих баз, де він залишався найбільш незахищеним перед можливими ударами у відповідь.

Паралельно американські підрозділи активно поповнюють арсенали боєприпасів. Військова авіація, зокрема бомбардувальники та винищувачі, перебуває у стані підвищеної бойової готовності до завдання ударів по іранських цілях.

Сам Трамп підтвердив рішучість діяти жорстко, коментуючи ймовірність нових військових дій проти Тегерана.

Я знову атакував би Іран без жодних вагань– заявив він, додавши, що вважає попередню військову операцію одним із найбільших досягнень у своєму житті.

За даними інформованих джерел, поточне військове планування передбачає прицільне ураження військових комплексів, пунктів базування та енергетичних об'єктів у разі отримання остаточного наказу на початок кампанії.

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Нагадаємо, що США розробили план масштабної військової операції проти Ірану, яка може розпочатися впродовж 96 годин після відповідного політичного рішення.

Також раніше Штати оголосили про термінову евакуацію частини дипломатів із низки держав Близького Сходу через зростання ризиків прямих атак з боку Ірану.