"Загроза атак Ірану": США терміново вивозять дипломатів з Близького Сходу

Внутрішня записка на ім'я госсекретаря Марка Рубіо свідчить про суттєве зростання загрози для американських посадовців у регіоні, повідомляє CNN.

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Побоювання ескалації та заяви про військові дії

Американська розвідка зафіксувала, що підготовка Ірану до ударів досягла просунутої стадії не лише на Близькому Сході, а й у низці інших країн.

Скорочення персоналу торкнулося посольства в Эр-Ріяді, консульств у Джидді та Дахрані, а також дипломатичних місій в ОАЕ, Лівані, Катарі та Йорданії.

За інформацією джерел Axios, існує загроза розширення ударів і з боку підтримуваних Іраном єменських хуситів. Напруженість загострюється через можливе відновлення бойових дій проти Тегерана з боку Вашингтона та Єрусалима.

Зі свого боку, Дональд Трамп під час виступу у Флориді заявив про ймовірне поновлення силової операції.

Можливо, ми проведемо ще одну невелику операцію "Епічна лють" або іранці погодяться на угоду– сказав Дональд Трамп.

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Раніше про скорочення військової присутності й персоналу на базах у Йорданії, Катарі й Кувейті писали у NBC News. Загострення в регіоні відбулося після удару єменських хуситів по саудівському аеропорту на початку жовтня, який призвів до людських жертв.

Водночас війна проти Ірану вже коштувала США майже 38 мільярдів доларів за п'ять місяців і виснажила запаси боєприпасів, відновлення яких може тривати щонайменше п'ять років.