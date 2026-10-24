"Угроза атак со стороны Ирана": США срочно вывозят дипломатов с Ближнего Востока

США эвакуировали дипломатов с Ближнего Востока / EPA/UPG (иллюстративное изображение)
24 октября Соединенные Штаты приступили к экстренной эвакуации части дипломатов и их семей из стран Ближнего Востока. Эвакуация была объявлена в связи с данными разведки о подготовке Ираном масштабных нападений на американский персонал.
Внутренняя записка на имя госсекретаря Марка Рубио свидетельствует о значительном росте угрозы для американских чиновников в регионе, сообщает CNN.
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Опасения эскалации и заявления о военных действиях
Американская разведка зафиксировала, что подготовка Ирана к ударам достигла продвинутой стадии не только на Ближнем Востоке, но и в ряде других стран.
Сокращение персонала коснулось посольства в Эр-Рияде, консульств в Джидде и Дахране, а также дипломатических миссий в ОАЭ, Ливане, Катаре и Иордании.
По информации источников Axios, существует угроза расширения ударов со стороны поддерживаемых Ираном йеменских хуситов. Напряженность обостряется из-за возможного возобновления боевых действий против Тегерана со стороны Вашингтона и Ерусалима.
Со своей стороны, Дональд Трамп во время выступления во Флориде заявил о вероятном возобновлении силовой операции.
Возможно, мы проведем еще одну небольшую операцию "Эпическая ярость" или иранцы согласятся на сделку
Ранее о сокращение военного присутствия и персонала на базах в Иордании, Катаре и Кувейте писали в NBC News. Обострение в регионе произошло после удара йеменских хуситов по саудовскому аэропорту в начале октября, который привел к человеческим жертвам.
В то же время война против Ирана уже обошлась США почти в 38 миллиардов долларов за пять месяцев и истощила запасы боеприпасов, восстановление которых может занять не менее пяти лет.
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