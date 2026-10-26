"Готовы за 96 часов": США разработали план масштабной военной операции против Ирана, – СМИ

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников, масштаб новых действий оценивается как значительный и выходящий за рамки периодического уничтожения радаров или пусковых установок. В регионе уже развернуто достаточное количество сил для нанесения ударов.

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Что думают в США по поводу Ирана?

Военное планирование предусматривает поражение ключевых объектов, среди которых энергетическая инфраструктура, военные комплексы и ядерные объекты.

По словам источников, окончательные сроки принятия решения остаются за Дональдом Трампом, который склоняется к проведению операции, но еще не сделал окончательного выбора.

"Это будет масштабная операция", – заявил один из чиновников США. Представители Пентагона подчеркнули, что ведомство разрабатывает и реализует военные варианты по указанию президента.

Планирование ударов и позиция Израиля

Большинство чиновников ожидает принятия решения после промежуточных выборов в США. По данным издания The New York Times, оборонные ведомства США и Израиля уже согласовали конкретные планы действий после голосования 3 ноября.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал провести совместную операцию еще до выборов, однако США обратились с просьбой отложить атаки. Отсрочка также связана с потребностью Израиля в американской поддержке систем противовоздушной обороны.

В то же время американская разведка указывает, что иранские силы и повстанцы-хуситы готовятся к возможному нападению. В случае начала масштабных боевых действий Тегеран планирует немедленно нанести ответные удары по военному контингенту и объектам США.

Риски эскалации и сокращения дипломатических миссий

Оценки разведки свидетельствуют, что подготовка Ирана к атакам против американского персонала достигла продвинутой стадии в нескольких странах. В связи с этим США принимают меры по обеспечению безопасности дипломатических представительств и сокращению имеющихся сил в регионе.

Командующий CENTCOM Брэд Купер совершил инспекционный полет над Ормузским проливом, где США обеспечивают гражданское судоходство и блокируют иранские порты.

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Ситуацию в проливе чиновники называют напряженной из-за угрозы минирования и высоких цен на нефть.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Соединенные Штаты объявили об эвакуации части дипломатов из стран Ближнего Востока в связи с ростом рисков. Эвакуационные меры коснулись посольства в Эр-Рияде и консульств в регионе Персидского залива.

Ранее мы рассказывали о постепенной эвакуации некритического персонала с военных баз в Иордании, Катаре и Кувейте. Масштабная кампания против Ирана уже обошлась американскому бюджету почти в 38 миллиардов долларов.