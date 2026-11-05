Венс советовал Трампу договориться с Ираном, – СМИ

Война с Ираном стала одной из главных причин сокрушительного поражения республиканцев на промежуточных выборах. Президенту США предстоит выбрать между компромиссным соглашением с Тегераном и возобновлением бомбардировок.

Об этом сообщает издание Axios.

Что известно о спорах между республиканцами?

В Белом доме продолжаются острые споры относительно дальнейшей стратегии, поскольку все имеющиеся сценарии сопряжены с серьезными рисками. Возвращение к полномасштабным бомбардировкам грозит новым скачком цен на топливо и недовольством избирателей, переговоры могут сорваться из-за неуступчивости Тегерана, а затягивание блокады продлится месяцами.

Дональд Трамп признал, что война в Иране стоила республиканцам потери Сената на промежуточных выборах. Вице-президент Венс открыто назвал военную кампанию на Ближнем Востоке главной причиной провала республиканцев на выборах.

Причина нашего поражения – война. Сам президент сказал это вчера вечером. Если вы хотите утверждать, что это того стоило, что потеря Сената на следующие шесть лет того стоила, тогда делайте это. Но все знают, почему мы проиграли,

– написал Венс.

Он также назвал отношения Соединенных Штатов с Израилем ощутимым политическим бременем для Республиканской партии. По данным осведомленных источников, в последние месяцы вице-президент возглавлял группу чиновников, настаивавших на скорейшем заключении соглашения с Ираном, и в частных беседах критиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Президент Трамп в беседе с журналистами согласился с выводами вице-президента относительно влияния войны на рост цен на топливо, однако заверил, что поступил бы так же снова из-за угрозы появления у Тегерана ядерного оружия.

У нас не было выбора. Нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие,

– подчеркнул глава Белого дома.

Он добавил, что завершит конфликт в любой момент, как только пожелает. В то же время политик отметил, что операцию нужно довести до конца правильно.

Могут ли возобновиться боевые действия?

Американские военные уже завершают подготовку к возможному возобновлению масштабных боевых действий и стягивают дополнительные силы в регион. В то же время посредники из Катара пытаются согласовать проект мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, чтобы предотвратить эскалацию.

В Иране результаты американских промежуточных выборов восприняли как собственный триумф.

Иранский народ нанес Трампу стратегическое поражение на поле боя и в Ормузе – и политическое поражение в Вашингтоне. Тем временем американцы застряли со счетами за его войну. Любой, кто восстанет против Ирана, заплатит за это – от поля боя до собственного порога,

– написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

Аналитики и дипломаты опасаются, что такая демонстративная надменность Тегерана подтолкнет Белый дом к немедленному возобновлению боевых действий. Заместитель программного директора по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки Международной кризисной группы Али Ваез отметил, что Иран рискует переоценить политическую слабость американского лидера и упустить шанс на компромисс.

Напомним, издание Axios писало, что Трамп выбирает в войне в Иране между тремя вариантами. Джей Ди Венс и спецпосланник Стив Виткофф советовали заключить соглашение. Они утверждали, что возобновление боевых действий не изменит ситуацию к лучшему.

Министр обороны Пит Хегсет, который может лишиться должности, вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху выступали за возобновление ударов. Они подчеркивали, что Тегерану нельзя доверять.

В то же время министр финансов Скотт Бесент и госсекретарь Марко Рубио советовали продолжать оказывать экономическое давление на Израиль. Они считают, что таким образом можно заставить Тегеран пойти на выгодную сделку.