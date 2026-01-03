США ударила по Венесуэле, там объявлено чрезвычайное положение: все о ситуации в стране
После длительных угроз США ударить по Венесуэле 3 января там обострилась ситуация с безопасностью. Дональд Трамп отдал приказ бить по объектам страны, где после объявили чрезвычайное положение.
Главные заявления мира о конфликте, все о ситуации в Венесуэле и что известно на данный момент, собирает 24 Канал.
Смотрите также Удары по Венесуэле: СМИ назвали, какие объекты были под атакой
Что происходит в Венесуэле?
В своей соцсети Дональд Трамп сообщил, об успешной операции в Венесуэле. Президента страны Мадуро и его жену задержали и вывезли из страны. Местные экстренно покидают Каракас и эвакуируются в Колумбию и Бразилию. На выезде из города и возле магазинов образовались пробки и очереди. РосСМИ утверждают, что обстрел продолжается. Кое-где не работает Интернет, есть перебои со связью. Свет отключили на юге и на западе Каракаса. По информации CBS News, Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, в частности по военным объектам. В то же время Федеральное управление гражданской авиации около 01:00 по восточному времени запретило полеты всех самолетов США "на всех высотах в воздушном пространстве Венесуэлы". Комитет Сената США по вооруженным силам не был проинформирован о возможных ударах по Венесуэле, сообщил источник CNN. В администрации Дональда Трампа не обязались заблаговременно информировать Конгресс о наземных операциях. В то же время информирование до начала военных действий требовали отдельные законодатели. Правительство Венесуэлы заявило об "очень серьезной военной агрессии" со стороны США. Отмечаются, что удары пришлись по Каракасу, а также штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения. Кроме того, он приказал реализовать все планы национальной обороны и призвал общественные и политические силы страны к мобилизации. Мы призываем народы и правительства Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира мобилизоваться в активной солидарности перед лицом этой имперской агрессии, Новые взрывы и пожары зафиксировали в прибрежном городе Игероте. Также сообщалось о взрыве в столичном порту Ла-Гуайра и атаке на дом министра обороны Венесуэлы. Президент Колумбии Густаво Петро призвал ООН срочно собраться после взрывов в Каракасе. В заметке в X он заявил, что "они" бомбардируют столицу Венесуэлы, и призвал сообщить об этом миру. Однако Петр не уточнил, о ком именно идет речь. Местные журналисты CNN зафиксировали несколько взрывов в столице Венесуэлы. После этого часть города осталась без электроснабжения. В небе был слышен звук самолетов. Первый взрыв произошел около 1:50 по местному времени. Тогда их причины были неизвестны.
Операция в Венесуэле: президент Мадуро задержан, – Трамп
Люди массированно выезжают из Венесуэлы
Трамп приказал ударить по объектам в Венесуэле, – CBS News
Комитет Сената США по вооруженным силам не знал о возможных ударах
Мадуро объявил чрезвычайное положение
– говорится в документе.
В Каракасе прогремели первые взрывы
В своей соцсети Дональд Трамп сообщил, об успешной операции в Венесуэле. Президента страны Мадуро и его жену задержали и вывезли из страны.
Местные экстренно покидают Каракас и эвакуируются в Колумбию и Бразилию. На выезде из города и возле магазинов образовались пробки и очереди.
РосСМИ утверждают, что обстрел продолжается. Кое-где не работает Интернет, есть перебои со связью. Свет отключили на юге и на западе Каракаса.
По информации CBS News, Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, в частности по военным объектам.
В то же время Федеральное управление гражданской авиации около 01:00 по восточному времени запретило полеты всех самолетов США "на всех высотах в воздушном пространстве Венесуэлы".
Комитет Сената США по вооруженным силам не был проинформирован о возможных ударах по Венесуэле, сообщил источник CNN.
В администрации Дональда Трампа не обязались заблаговременно информировать Конгресс о наземных операциях. В то же время информирование до начала военных действий требовали отдельные законодатели.
Правительство Венесуэлы заявило об "очень серьезной военной агрессии" со стороны США. Отмечаются, что удары пришлись по Каракасу, а также штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения. Кроме того, он приказал реализовать все планы национальной обороны и призвал общественные и политические силы страны к мобилизации.
Мы призываем народы и правительства Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира мобилизоваться в активной солидарности перед лицом этой имперской агрессии,
Новые взрывы и пожары зафиксировали в прибрежном городе Игероте. Также сообщалось о взрыве в столичном порту Ла-Гуайра и атаке на дом министра обороны Венесуэлы.
Президент Колумбии Густаво Петро призвал ООН срочно собраться после взрывов в Каракасе. В заметке в X он заявил, что "они" бомбардируют столицу Венесуэлы, и призвал сообщить об этом миру. Однако Петр не уточнил, о ком именно идет речь.
Местные журналисты CNN зафиксировали несколько взрывов в столице Венесуэлы. После этого часть города осталась без электроснабжения. В небе был слышен звук самолетов.
Первый взрыв произошел около 1:50 по местному времени. Тогда их причины были неизвестны.