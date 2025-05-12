Вся ответственность за мир сегодня лежит на Путине, – глава МИД Италии

Российский президент Владимира Путин несет ответственность за установление мира с Украиной. Именно от его решения зависит окончание войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, которые цитирует ANSA.

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Что сказал глава МИД Италии о войне и переговорах

Антонио Таяни выразил надежду, что в Москве признают готовность Президента Украины Владимира Зеленского к прямым переговорам, а также стремление стран Запада добиться мира между Украиной и Россией.

Вся ответственность сегодня лежит на Путине,

– подчеркнул итальянский министр.

Глава МИД добавил, что мир между Украиной и Россией зависит лишь от воли Москвы. Политик также напомнил о "неутешительных" сигналах относительно мирного процесса от Кремля, в виде ночной атаки российских дронов на Украину.

Таяни также отметил, что прекращение огня на 30 дней все еще остается ключевым условием для "серьезных переговоров", повторив позицию французского президента и немецкого канцлера.

К слову, Владимир Зеленский заявлял, что он готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. Украинский лидер подчеркнул, что он будет ждать российского диктатора в турецком городе лично, а также добавил, что Украина ждет прекращения огня от 12 мая.

Интересно, что Дональд Трамп также говорит, что рассматривает поездку в Стамбул на переговоры Зеленского с Путиным. Американский лидер считает, что эти переговоры могут остановить "кровавую баню" между Россией и Украиной.