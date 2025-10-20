Война в Украине продолжается уже четвертый год и ни одна из сторон сейчас не может получить существенных территориальных преимуществ. Эксперты считают, что ни российские, ни украинские силы, вероятно, не смогут достичь прорыва в течение следующих шести месяцев.

Что военные эксперты говорят о ситуации на фронте?

Генерал-лейтенант Александер Золльфранк считает, что проблема для европейцев заключается в том, что они дали Украине бессрочное обещание поддержки, не имея четкой стратегии для завершения войны – по крайней мере без давления США на Россию.

По его словам, россияне уже восстанавливают и реорганизуют свои сухопутные войска, даже продолжая нападать на Украину, и постоянно учатся.

В то же время, по словам журналистов, на фронте наблюдается фактический тупик – ни одна из сторон не может получить существенных территориальных преимуществ в войне тяжелой артиллерии и все более сложных дронов. Обе стороны теперь пытаются нанести ущерб гражданской инфраструктуре противника с помощью дальнобойных ракет и дронов: Россия атакует энергетические и отопительные объекты Украины, а Украина – нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы России.

Война, конечно, непредсказуемая, но линия фронта остается почти неизменной. Ни российские, ни украинские силы, вероятно, не смогут достичь прорыва в течение следующих шести месяцев. Россиянам не хватает операционных возможностей, чтобы воспользоваться слабыми местами, а украинцам – человеческих ресурсов,

– сказал военный аналитик Франц-Штефан Гади, который часто бывает на фронте в Украине.

Он считает, что обе стороны пытаются истощить друг друга. По данным Министерства обороны Великобритании, в сентябре Россия захватила значительно меньше территории, чем в августе – около 250 квадратных километров по сравнению с 465 в предыдущем месяце.

