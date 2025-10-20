Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Что военные эксперты говорят о ситуации на фронте?
Генерал-лейтенант Александер Золльфранк считает, что проблема для европейцев заключается в том, что они дали Украине бессрочное обещание поддержки, не имея четкой стратегии для завершения войны – по крайней мере без давления США на Россию.
По его словам, россияне уже восстанавливают и реорганизуют свои сухопутные войска, даже продолжая нападать на Украину, и постоянно учатся.
В то же время, по словам журналистов, на фронте наблюдается фактический тупик – ни одна из сторон не может получить существенных территориальных преимуществ в войне тяжелой артиллерии и все более сложных дронов. Обе стороны теперь пытаются нанести ущерб гражданской инфраструктуре противника с помощью дальнобойных ракет и дронов: Россия атакует энергетические и отопительные объекты Украины, а Украина – нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы России.
Война, конечно, непредсказуемая, но линия фронта остается почти неизменной. Ни российские, ни украинские силы, вероятно, не смогут достичь прорыва в течение следующих шести месяцев. Россиянам не хватает операционных возможностей, чтобы воспользоваться слабыми местами, а украинцам – человеческих ресурсов,
– сказал военный аналитик Франц-Штефан Гади, который часто бывает на фронте в Украине.
Он считает, что обе стороны пытаются истощить друг друга. По данным Министерства обороны Великобритании, в сентябре Россия захватила значительно меньше территории, чем в августе – около 250 квадратных километров по сравнению с 465 в предыдущем месяце.
Последние новости о войне в Украине: что известно?
Напомним, что 20 октября российские оккупационные войска запустили по Украине управляемые авиабомбы, которые впервые долетели до Полтавской области. За несколько минут до этого они также предупреждали о пуске авиабомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину с севера.
В то же время Владимир Зеленский считает, что Украина приблизилась к возможному окончанию войны. По его мнению, Трамп намерен активно действовать для завершения войны в Украине.
"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины", – сказал Президент.