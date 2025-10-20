Про це пише 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Що військові експерти кажуть про ситуацію на фронті?

Генерал-лейтенант Александер Золльфранк вважає, що проблема для європейців полягає в тому, що вони дали Україні безстрокову обіцянку підтримки, не маючи чіткої стратегії для завершення війни – принаймні без тиску США на Росію.

За його словами, росіяни вже відновлюють і реорганізовують свої сухопутні війська, навіть продовжуючи нападати на Україну, і постійно вчаться.

Водночас, за словами журналістів, на фронті спостерігається фактичний глухий кут – жодна зі сторін не може здобути суттєвих територіальних переваг у війні важкої артилерії та дедалі складніших дронів. Обидві сторони тепер намагаються завдати шкоди цивільній інфраструктурі противника за допомогою далекобійних ракет і дронів: Росія атакує енергетичні та опалювальні об’єкти України, а Україна – нафтопереробні заводи та трубопроводи Росії.

Війна, звісно, непередбачувана, але лінія фронту залишається майже незмінною. Ні російські, ні українські сили, ймовірно, не зможуть досягти прориву протягом наступних шести місяців. Росіянам бракує операційних можливостей, щоб скористатися слабкими місцями, а українцям – людських ресурсів,

– сказав військовий аналітик Франц-Штефан Гаді, який часто буває на фронті в Україні.

Він вважає, що обидві сторони намагаються виснажити одна одну. За даними Міністерства оборони Великої Британії, у вересні Росія захопила значно менше території, ніж у серпні – близько 250 квадратних кілометрів порівняно з 465 у попередньому місяці.

Останні новини про війну в Україні: що відомо?