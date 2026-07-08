В Эстонии рассказали, как ускорить окончание войны в Украине и что может сделать Европа

Украинские удары на большие расстояния создают для России серьезные проблемы и должны стать еще более масштабными. Давление на страну-агрессора необходимо усиливать как в воздухе, так и на земле.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в беседе с журналистом 24 Канала.

К теме : Украинские удары оказались эффективными, – министр обороны Эстонии признал проблемы России

Что сказал Певкур относительно давления на Россию с целью прекращения войны?

Комментируя заявление Владимира Зеленского, что исход войны будет решаться не только на земле, но и в воздухе, Певкур ответил, что для завершения конфликта необходимо комплексное давление на Россию.

По словам министра, помимо воздушных ударов, необходимо уничтожать логистические маршруты, по которым осуществляются поставки для российских войск.

Все, что сейчас делает Украина, она делает правильно. Теперь нужно лишь нарастить масштабы этих действий. Тогда давление на Россию станет гораздо сильнее и окажет реальное влияние. Российский фронт начнет рушиться,

– сказал глава эстонского Минобороны.

Также Певкур прокомментировал решение Европейского Союза о предоставлении Украине кредита на производство беспилотников. Он подчеркнул, что любая форма помощи – кредиты, финансовая поддержка или поставки вооружения – способствует укреплению обороноспособности Украины.

По словам министра, Эстония поддерживает тесный контакт с Вооруженными Силами Украины, украинской оборонной промышленностью и Министерством обороны, чтобы определять дополнительные возможности для оказания помощи.

Отдельно Певкур подтвердил, что вопрос членства Украины в НАТО остается актуальным.

"В Вашингтоне было четко заявлено, что для Украины существует путь к членству в НАТО. И никто не отказывался от этой позиции", – отметил он.

В то же время министр отметил, что на текущем саммите приоритетом является продолжение поддержки Украины, хотя вопрос о ее будущем вступлении в НАТО остается на повестке дня.

Напомним, 7 июля на полях саммита НАТО в Анкаре Украина подписала с Эстонией соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal. Соглашение предусматривает совместное военное производство на территории обеих стран, в частности важных средств защиты воздушного пространства.