Трамп изменил отношение к Украине и России, – экс-советник президента США

Дональд Трамп занимает более жесткую позицию в отношении России, чтобы обеспечить прекращение огня, которое он обещал, когда вступил в должность президента в январе 2025 года. В то же время американский лидер действительно сблизился с Украиной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий бывшего советника Трампа по вопросам Украины Курта Волкера для Reuters.

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Как изменилось отношение Трампа к России и Украине

Курт Волкер, советник Трампа по вопросам Украины во время его первого срока и бывший посол США в НАТО, заявил, что американский лидер начал свой второй срок, бросив вызов президенту России Владимиру Путину, что обеспечит мир или "легким, или тяжелым путем".

Теперь после 100 дней президентства, увидев, что Кремль не демонстрирует особого желания прекратить войну, он все чаще выбирает тяжелый путь.

Я думаю, что в интересах Украины прекратить боевые действия, и поэтому сейчас, когда США и Украина действительно сблизились, это разоблачает то, что Путин просто не желает заканчивать войну,

– подчеркнул Волкер.

Экс-советник Трампа добавил, что Конгресс должен усилить влияние лидера США, одобрив вторичные санкции против основных секторов экономики России.

Курт Волкер также подчеркнул, что для Трампа было "политически важным" подписание соглашения о полезных ископаемых с нашим государством, поскольку позволило республиканцу показать своим сторонникам, что Украина сама платит за помощь, а не использует деньги налогоплательщиков США.

Это также, по мнению экс-советника Трампа, может привести к разблокированию новой военной помощи от Америки для Украины.