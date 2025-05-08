Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар колишнього радника Трампа з питань України Курта Волкера для Reuters.

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Як змінилося ставлення Трампа до Росії та України

Курт Волкер, радник Трампа з питань України під час його першого терміну та колишній посол США у НАТО, заявив, що американський лідер розпочав свій другий термін, кинувши виклик президенту Росії Владіміру Путіну, що забезпечить мир або "легким, або важким шляхом".

Тепер після 100 днів президентства, побачивши, що Кремль не демонструє особливого бажання припинити війну, він все частіше обирає важкий шлях.

Я думаю, що в інтересах України припинити бойові дії, і тому зараз, коли США й Україна дійсно зблизилися, це викриває те, що Путін просто не бажає закінчувати війну,

– наголосив Волкер.

Ексрадник Трампа додав, що Конгрес має посилити вплив лідера США, схваливши вторинні санкції проти основних секторів економіки Росії.

Курт Волкер також підкреслив, що для Трампа було "політично важливим" підписання угоди про корисні копалини з нашою державою, оскільки дозволило республіканцю показати своїм прихильникам, що Україна сама платить за допомогу, а не використовує гроші платників податків США.

Це також, на думку ексрадника Трампа, може призвести до розблокування нової військової допомоги від Америки для України.