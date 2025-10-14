Подполковник ЦАХАЛ сказал, могут ли еще возобновиться бои между ХАМАС и Израилем
- Подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден считает, что ХАМАС может возобновить боевые действия, но Израиль готов действовать решительно в ответ.
- ЦАХАЛ продолжает подготовку к возможным противостояниям, несмотря на заявления о завершении войны между Израилем и ХАМАС.
Дональд Трамп 13 октября 2025 года заявил, что война между ХАМАС и Израилем завершена. Израильские войска поддержали это, однако подготовка к возможным противостояниям, вероятно, еще не прекратилась.
Израильский политолог и подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден рассказал в эфире 24 Канала, что ХАМАС может возобновить боевые действия. Однако и ЦАХАЛ может сделать это в ответ.
Смотрите также Израиль платит миллиардами: как война в Газе бьет по экономике страны
Какова позиция Израиля в войне с ХАМАС?
Арие Зайден отметил, что израильских военных не пугает возможность продолжения войны. Если боевые действия возобновятся, то Израиль будет действовать решительно, используя любые виды вооружения.
ХАМАС это понимает, поэтому я не уверен, что они продолжат агрессию. По меньшей мере не сейчас – ближайшие один, два или три месяца,
– сказал он.
Подполковник запаса ЦАХАЛ подчеркнул, что есть два важных аспекта в завершении этой войны. Первое – необходимо, чтобы ХАМАС начал и завершил разоружение. Во-вторых – полноценно вышел из Газы.
Несмотря на заявления о завершении войны между Израилем и ХАМАС ЦАХАЛ будет готовиться к возможному возобновлению боевых действий.
Каждый боевой офицер знает, что не важно, что говорит враг: есть ли договоренности о мире, или нет. Моя задача продолжать готовить личный состав и себя,
– подчеркнул Арие Зайден.
Он добавил, что в войске все должно быть структурировано на случай новых угроз, поэтому важно отрабатывать любое развитие событий.
Что известно о завершении войны в Газе?
В ХАМАС согласились освободить заложников в ответ на усилия Дональда Трампа достичь мира на Ближнем Востоке. Кроме этого там готовы передать управление Газы палестинской группе независимых лиц.
Трамп объявил о первой фазе мирного плана между ХАМАС и Израилем. Должны быть освобождены заложники, а израильские войска выведены в согласованное место.
Во время саммита в Шарм-эль-Шейхе Трамп сказал, что на Ближнем востоке исчезла угроза, которая существовала много лет. Мол, третьей мировой войны не будет, ведь удалось достичь мира в Газе.