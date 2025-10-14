Дональд Трамп 13 октября 2025 года заявил, что война между ХАМАС и Израилем завершена. Израильские войска поддержали это, однако подготовка к возможным противостояниям, вероятно, еще не прекратилась.

Израильский политолог и подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден рассказал в эфире 24 Канала, что ХАМАС может возобновить боевые действия. Однако и ЦАХАЛ может сделать это в ответ.

Какова позиция Израиля в войне с ХАМАС?

Арие Зайден отметил, что израильских военных не пугает возможность продолжения войны. Если боевые действия возобновятся, то Израиль будет действовать решительно, используя любые виды вооружения.

ХАМАС это понимает, поэтому я не уверен, что они продолжат агрессию. По меньшей мере не сейчас – ближайшие один, два или три месяца,

– сказал он.

Подполковник запаса ЦАХАЛ подчеркнул, что есть два важных аспекта в завершении этой войны. Первое – необходимо, чтобы ХАМАС начал и завершил разоружение. Во-вторых – полноценно вышел из Газы.

Несмотря на заявления о завершении войны между Израилем и ХАМАС ЦАХАЛ будет готовиться к возможному возобновлению боевых действий.

Каждый боевой офицер знает, что не важно, что говорит враг: есть ли договоренности о мире, или нет. Моя задача продолжать готовить личный состав и себя,

– подчеркнул Арие Зайден.

Он добавил, что в войске все должно быть структурировано на случай новых угроз, поэтому важно отрабатывать любое развитие событий.

Что известно о завершении войны в Газе?