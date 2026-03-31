Трамп готов завершить войну с Ираном, не открывая Ормузский пролив, – WSJ

Военная операция США в Иране продолжается уже месяц и пока не перешла в сухопутную фазу. Сейчас ключевым для мира является разблокирование Ормузского пролива. Но в Америке решили, что это не обязательно.

Детали передает The Wall Street Journal. Интересно, что только 30 марта Трамп заявил, будто США почти контролируют пролив.

К теме США готовят высадку войск и наземную операцию в Иране: это может стать катастрофой для Трампа

Правда ли, что Ормузский пролив могут не открыть?

Об этом пишут СМИ, официально в Америке об этом не говорят.

Президент Трамп заявил помощникам, что он готов прекратить военную кампанию США против Ирана, даже если Ормузский пролив останется по большей части закрытым, сообщили представители администрации. Это, вероятно, продолжит прочный контроль Тегерана над водным путем и оставит сложную операцию по его повторному открытию на более поздний срок,

– говорится в статье.

Такое решение могли принять, поскольку в США пришли к выводу: разблокирование Ормузского пролива затянет конфликт в Иране. Американцы планировали, что война продлится не более 4 – 6 недель.

"Трамп решил, что США должны достичь своих главных целей – ослабить военно-морской флот Ирана и его ракетные запасы, а также свернуть текущие военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран, чтобы тот восстановил свободный торговый поток. Если это не удастся, Вашингтон будет давить на союзников в Европе и Персидском заливе, чтобы те взяли на себя инициативу по восстановлению пролива", – передает СМИ слова чиновников.

Цены на нефть после этого заявления уже выросли.

Почему Ормузский пролив так важен?

Это "узкое место", которым в полной мере пользуется Иран. Корабли с нефтью должны проходить близко к побережью, что дает иранцам возможность контролировать судоходство. А поскольку здесь один из мировых торговых путей, то фактически весь мир в заложниках у Ирана.



Ормузский пролив / Инфографика 24 Канала

Трамп накануне пригрозил, что уничтожит энергетические заводы и нефтяные скважины Ирана, если тот не откроет Ормузский пролив. Иранцы не замедлили с ответом и атаковали полностью загруженный танкер возле Дубая.