У Трампа будет серьезная проблема: на какой коварный шаг может пойти Иран

Дональд Трамп заявил, что США и Иран якобы провели плодотворные и конструктивные переговоры по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. После этого он поручил Пентагону отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней.

Зато в Иране отрицают любые контакты с американской стороной. Как отметил 24 Каналу политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, на самом деле Трамп может блефовать.

Почему Трамп изменил риторику по Ирану?

Скорее всего, причиной может быть страх, давления от американского разведывательного союза. Уже не раз становилось очевидно, что угрозы Трампа иногда свидетельствуют о его неуверенности. Так же в ситуации с Ираном он говорит об ударах по энергетической инфраструктуре, но неизвестно, будут ли они иметь такие последствия, которые планирует лидер США.

Специалисты говорят, что действительно можно нанести существенные удары, но также надо сказать, что общество в Иране не всегда жило со светом. С этим до сих пор есть проблемы в сельских, горных районах, поэтому такие мытарства не будут критическими для иранцев,

– подчеркнул Олег Лесной.

Более того, когда государство находится в противостоянии с большей страной, то это мотивирует людей терпеть, стоять до конца. Еще один важный момент заключается в том, что вряд ли Иран просто будет сидеть со сложенными руками, остановит военное производство и капитулирует.

Различные специалисты анализируют эту ситуацию и прогнозируют, что Иран может нанести удары не по Соединенным Штатам, Израилю, а по ближайшим соседям и, например, вывести из строя систему опреснения воды. Это будет очень серьезной проблемой,

– подчеркнул политолог.

Учитывая то, что Ормузский пролив до сих пор находится под контролем Ирана, то страны Персидского залива не могут даже танкерами получать питьевую воду. За очень короткий период возникнут серьезные проблемы.

"Если на это обращает внимание Трамп, то он просто берет тайм-аут. И это уже не впервые. Мы неоднократно видели паузы в отношении Путина, Китая в экономическом, санкционном смыслах, но ничего нового нет", – добавил политолог.

Поэтому можно сказать, что сейчас Трамп блефует. Это полностью соответствует его поведению, когда он попадает в сложные и непонятные ситуации.

