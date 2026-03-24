Медиа назвали его фамилию. Об этом сообщает Reuters.

Смотрите также "Манипуляция для рынков": Иран отрицает переговоры с Трампом и заявляет, что США в ловушке

Кто повлиял на Трампа относительно Ирана?

Это был премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. По крайней мере так говорят источники Reuters.

Три источника, проинформированы о звонке, заявили, что, по их мнению, он – вместе с разведывательными данными, свидетельствующие о закрытии окна для убийства лидера Ирана – стал катализатором окончательного решения Трампа приказать военным 27 февраля начать операцию "Эпическая ярость",

– отметили медийщики.

В статье говорится, что разговор состоялся за 48 часов до начала операции США. Трамп якобы уже принял, что войне быть, но еще не знал, когда именно это произойдет.

Нетаньяху отмечал, что лучшего шанса убить Али Хаменеи не будет, ведь аятолла и его ключевые помощники должны были встретиться в резиденции в Тегеране. Премьер Израиля давил на Трампа, мол, есть прекрасная возможность отомстить за покушение на лидера США.

"Агентству Reuters не удалось определить, как аргумент Нетаньяху повлиял на Трампа, когда он рассматривал возможность отдачи приказа об ударе, но этот звонок был равнозначным заключительному аргументу израильского лидера перед его американским коллегой", – рассказали СМИ.

Кроме этого, Нетаньяху говорил, что благодаря уничтожению Хаменеи Трамп может войти в историю. Поскольку иранское руководство давно ненавидят и сами иранцы, которые могут выйти на улицы, и Запад.

Впрочем, сейчас важнее понимать, что будет с Ираном дальше. Издание Politico пишет, что США могут поддержать как компромиссного лидера спикера иранского парламента Мохаммеда Багера Галибафа. Но этот чиновник не раз угрожал Америке.