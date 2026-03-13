"Был скептическим": в Politico раскрыли, кто действительно пытался отговорить Трампа от ударов по Ирану
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс был настроен скептически относительно операции США в Иране и пытался отговорить Трампа.
- Позиция Вэнса подпитывает спекуляции о возможном расколе между президентом США и его вице-президентом.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс скептически относился к возможности американского удара по Ирану накануне решения президента Дональда Трампа начать войну.
Об этом говорится в материале Politico.
Читайте также Окончание войны США против Ирана: между советниками Трампа вспыхнуло противостояние, – Reuters
Почему Вэнс выступал против?
Представитель Белого дома рассказал, что перед принятием решения об операции в Иране Джей Ди Вэнс был скептическим, переживал о шансах на успех и в целом выступал против войны.
Другой высокопоставленный чиновник объяснил, что роль Вэнса заключается в том, чтобы представлять президенту и администрации различные точки зрения относительно возможных последствий решений. В то же время после того, как решение принято, он полностью поддерживает его выполнение.
По словам журналистов, скептицизм Вэнса относительно военного участия США, сформированный во время службы в морской пехоте в Ираке, в сочетании с его более сдержанным тоном относительно успехов операции, подпитывает спекуляции о расколе между президентом и его вице-президентом.
Это не первый случай, когда позиции Вэнса и Трампа по применению военной силы отличались. Когда в начале прошлого года США нанесли удары по хуситам, Вэнс написал в закрытом чате Signal с другими должностными лицами администрации, что считает этот шаг "ошибкой",
– говорится в материале.
Кроме того, в течение нескольких лет он публично объяснял, почему война с Ираном не отвечает интересам США.
Новая информация о разногласиях появилась на фоне того, что Трамп допускает участие и Вэнса, и госсекретаря Марко Рубио, который публично поддерживает позицию президента по Ирану, в выборах 2028 года.
Вице-президент постоянно находится в центре внимания людей, которые пытаются навязать ему свои взгляды. В результате было опубликовано множество противоречивых версий взглядов вице-президента, что показывает, что основные СМИ не имеют представления, о чем говорят,
– заявила пресс-секретарь вице-президента Тейлор Ван Кирк.
Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли также заявила, что попытки поссорить Трампа и Вэнса являются безосновательными. По ее словам, президент выслушивает разные мнения своей команды по национальной безопасности и принимает решения, исходя из интересов страны и ее безопасности.
Сколько оружия использовали США в войне против Ирана?
По подсчетам Центра международных и стратегических исследований (CSIS), американские военные использовали 168 ракет Tomahawk только за первые 100 часов боевых действий, начавшихся 28 февраля.
Ожидается, что Пентагон в ближайшее время обратится к Белому дому и Конгрессу США с просьбой выделить дополнительное финансирование на военные нужды. По предварительным оценкам, речь идет о сумме до 50 миллиардов долларов.
Впрочем, принятие нового пакета финансирования может столкнуться с политическими спорами в Палате представителей США и Сенате США. Ожидается, что часть законодателей от Демократической партии выступит против увеличения военных расходов.