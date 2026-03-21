"Очень близки к завершению": Трамп задумался о сворачивании операции на Ближнем Востоке
- Президент США Дональд Трамп заявил о возможности сворачивания военных операций на Ближнем Востоке, отметив, что США близки к достижению целей в войне против Ирана.
- Трамп подчеркнул защиту союзников США в регионе и предложил, чтобы контроль за Ормузским проливом осуществляли другие страны, с возможностью помощи США по запросу.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность сворачивания военных действий на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон якобы почти достиг поставленных целей в войне против Ирана.
США планируют уменьшить военное присутствие в регионе. Об этом говорится в сообщении ABC news.
Смотрите также Ормузский пролив․ Почему он так важен и почему Трамп не может его разблокировать, пока страдает весь мир
Что планирует сделать Трамп?
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация рассматривает возможность постепенного сворачивания военных операций на Ближнем Востоке на фоне войны с Ираном. Он утверждает, что Соединенные Штаты "очень близки" к достижению ключевых целей. Среди них Трамп назвал полное уничтожение ракетного потенциала Ирана, ликвидацию военно-морских и воздушных сил страны, разрушение оборонно-промышленной базы, а также недопущение создания ядерного оружия.
Отдельно он подчеркнул необходимость защиты союзников США в регионе, в частности Израиля, Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Кувейта. В то же время президент не уточнил, каким образом эти цели уже достигнуты или на каком этапе находится их реализация. Его заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряженности в регионе.
Также Трамп отметил, что контроль за Ормузским проливом должен осуществляться другими странами, которые им пользуются. Он добавил, что США могут помочь по запросу, однако считает, что это не будет необходимым после устранения угрозы со стороны Ирана.
Война в Иране: последние новости
Американский лидер в очередной раз назвал НАТО "трусами" за отказ присоединиться к военной операции США в Ормузском проливе. Дональд Трамп раскритиковал Альянс за жалобы на высокие цены на нефть, обвиняя их в слабости.
Очередным заявлением президента Америка стала информация о том, что США могли бы быстро справиться с Ираном. Дональд Трамп заявил, что мог бы быстро закончить конфликт в Иране благодаря военной мощи США. Он также критиковал Джо Байдена за ухудшение состояния американской армии.
Кроме того, известно, что США запросили экспертную поддержку от Украины для их военных на Ближнем Востоке, в частности для противодействия "Шахедам". Украина сотрудничает с рядом стран Персидского залива, помогая выстроить им систему воздушной защиты.