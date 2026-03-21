"Очень близки к завершению": Трамп задумался о сворачивании операции на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность сворачивания военных действий на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон якобы почти достиг поставленных целей в войне против Ирана.

США планируют уменьшить военное присутствие в регионе. Об этом говорится в сообщении ABC news.

Что планирует сделать Трамп?

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация рассматривает возможность постепенного сворачивания военных операций на Ближнем Востоке на фоне войны с Ираном. Он утверждает, что Соединенные Штаты "очень близки" к достижению ключевых целей. Среди них Трамп назвал полное уничтожение ракетного потенциала Ирана, ликвидацию военно-морских и воздушных сил страны, разрушение оборонно-промышленной базы, а также недопущение создания ядерного оружия.

Отдельно он подчеркнул необходимость защиты союзников США в регионе, в частности Израиля, Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Кувейта. В то же время президент не уточнил, каким образом эти цели уже достигнуты или на каком этапе находится их реализация. Его заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряженности в регионе.

Также Трамп отметил, что контроль за Ормузским проливом должен осуществляться другими странами, которые им пользуются. Он добавил, что США могут помочь по запросу, однако считает, что это не будет необходимым после устранения угрозы со стороны Ирана.

