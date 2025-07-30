Ряд арабских стран, в частности Катар, Саудовская Аравия и Египет подписали декларацию об осуждении действий ХАМАС. У террористов требуют разоружиться и прекратить правление в Секторе Газа.

Среди подписантов также Франция, Великобритания, Канада и представители ЕС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Что страны требуют у ХАМАС?

Документ был согласован на конференции ООН, посвященной восстановлению процесса создания двух государств – Израиля и Палестины.

В декларации отмечается, что после завершения войны в Газе ХАМАС должен сложить оружие и передать его и власть Палестинской администрации при поддержке международного сообщества. Это, по словам авторов документа, соответствует цели создания суверенного и независимого Палестинского государства.

В документе также осуждено нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Именно после него Израиль начал наземную операцию в Секторе Газа.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал декларацию "исторической и беспрецедентной", подчеркнув, что впервые арабские страны и государства Ближнего Востока публично осудили действия ХАМАС, призвали к его разоружению и исключению из управления Газой, а также заявили о готовности нормализовать отношения с Израилем.

В декларации также допускается размещение международной стабилизационной миссии по мандату ООН в Газе после завершения боевых действий. Ее может пригласить Палестинская администрация.

Израиль не принимал участия в конференции.