Война в Украине зашла в тупик, а Путин потерпел стратегическое поражение, – адмирал НАТО

НАТО продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока не удастся посадить стороны за стол переговоров и достичь устойчивого мира, заявил высокопоставленный чиновник Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Он подчеркнул, что Россия стратегически просчиталась, начав эту войну.

Он отметил, что с военной точки зрения война между Россией и Украиной зашла в тупик. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Почему Путин потерпел стратегическое поражение в Украине?

По мнению Джузеппе Каво Драгоне, "почти пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней".

Адмирал подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в 2022 году стало стратегическим поражением Путина, ведь именно оно привело ко вступлению в НАТО еще двух стран – Финляндии и Швеции.

Они не получат дружественного или марионеточного правительства, как в Беларуси. Путин не достигнет успеха,

– считает Драгоне.

Отвечая на вопрос о готовности европейских государств продолжать поддержку Украины, Драгоне заверил, что союзники настроены решительно. По его словам, события последних лет стали для них "звонком пробуждения", после чего страны начали серьезнее относиться к собственной обороне.

В июне члены НАТО согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, к чему неоднократно призывал президент США Дональд Трамп.

Комментируя российские заявления о новых образцах ядерного оружия большой дальности, такие как "Буревестник" или "Посейдон", адмирал заметил, что Альянс не рассматривает их как непосредственную угрозу, ведь он тоже является ядерным.

Он также предположил, что в случае потенциальной агрессии России наиболее уязвимыми могут стать страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва, однако напомнил, что в такой ситуации будет активирована статья 5 договора, которая предусматривает коллективный ответ НАТО.

Среди главных приоритетов Альянса Драгоне назвал укрепление системы противовоздушной обороны, особенно после недавних случаев проникновения российских беспилотников в воздушное пространство Польши и Румынии.

По его словам, создание условной "стены из дронов" вдоль восточных границ НАТО начнется уже в ближайшие месяцы. Командование объединенных сил Альянса по вопросам трансформации в Норфолке [Вирджиния] уже работает над этим

Несмотря на сложную ситуацию на фронте и сомнения отдельных членов НАТО, таких, как Словакия или Венгрия, он заверил, что Альянс остается единым и решительным.

Альянс сильнее наших противников, и мы будем оставаться с Украиной до того дня, когда наступит мир,

– добавил он.

Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала раскритиковал позицию НАТО, которая видит в затяжной войне в Украине возможность укрепить собственную оборону, считая это угрозой для Украины и Европы.

В НАТО разработали план обороны от России