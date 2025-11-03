Війна в Україні зайшла в глухий кут, а Путін зазнав стратегічної поразки, – адмірал НАТО

НАТО продовжить підтримувати Україну доти, доки не вдасться посадити сторони за стіл переговорів і досягти стійкого миру, заявив високопосадовець Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне. Він підкреслив, що Росія стратегічно прорахувалася, почавши цю війну.

Він зазначив, що з військової точки зору війна між Росією та Україною зайшла у глухий кут. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Дивіться також Європа готується до війни: у РНБО розповіли про нові ініціативи ЄС і НАТО

Чому Путін зазнав стратегічної поразки в Україні?

На думку Джузеппе Каво Драгоне, "майже настав час сісти та поговорити, бо це марна трата життів".

Адмірал підкреслив, що повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році стало стратегічною поразкою Путіна, адже саме воно призвело до вступу до НАТО ще двох країн – Фінляндії та Швеції.

Вони не отримають дружнього чи маріонеткового уряду, як у Білорусі. Путін не досягне успіху,

– вважає Драгоне.

Відповідаючи на питання про готовність європейських держав продовжувати підтримку України, Драгоне запевнив, що союзники налаштовані рішуче. За його словами, події останніх років стали для них "дзвінком пробудження", після чого країни почали серйозніше ставитися до власної оборони.

У червні члени НАТО погодилися збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року, до чого неодноразово закликав президент США Дональд Трамп.

Коментуючи російські заяви про нові зразки ядерної зброї великої дальності, такі як "Буревісник" чи "Посейдон", адмірал зауважив, що Альянс не розглядає їх як безпосередню загрозу, адже він теж є ядерним.

Він також припустив, що у випадку потенційної агресії Росії найбільш вразливими можуть стати країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва, однак нагадав, що у такій ситуації буде активовано статтю 5 договору, яка передбачає колективну відповідь НАТО.

Серед головних пріоритетів Альянсу Драгоне назвав зміцнення системи протиповітряної оборони, особливо після нещодавніх випадків проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі та Румунії.

За його словами, створення умовної "стіни з дронів" уздовж східних кордонів НАТО розпочнеться вже найближчими місяцями. Командування об’єднаних сил альянсу з питань трансформації в Норфолку [Вірджинія] вже працює над цим

Попри складну ситуацію на фронті та сумніви окремих членів НАТО, таких як Словаччина чи Угорщина, він запевнив, що Альянс залишається єдиним і рішучим.

Альянс сильніший за наших супротивників, і ми залишатимемося з Україною до того дня, коли настане мир,

– додав він.

Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу розкритикував позицію НАТО, яка вбачає у затяжній війні в Україні можливість зміцнити власну оборону, вважаючи це загрозою для України та Європи.

У НАТО розробили план оборони від Росії