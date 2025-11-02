Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу пояснив, чому така логіка небезпечна і для союзників, і для самої Європи. Він переконаний, що Альянс має не готуватися до майбутньої війни, а допомогти Україні перемогти у цій.

Чому позиція НАТО небезпечна для України?

Олег Лісний зауважив, що логіка "чим довше триває війна, тим більше часу у Заходу на підготовку" суперечить інтересам і України, і Європи. Такий підхід означає, що союзники сприймають війну не як спільну, а як чужу, сподіваючись виграти час за рахунок українців.

Треба зробити так, щоб Україна завдала такого удару Росії, аби вона десятиліттями не наважувалася на нову агресію. Це була б вигідна логіка для всіх: Україна отримує все необхідне для перемоги, а Європа – шанс не воювати з Росією напряму,

– пояснив політолог.

Захід усвідомлює небезпеку з боку Росії, то має почати діяти превентивно – дослухатися до України та закрити небо над частиною її території.

Якщо вже визнали, що загроза може статися, треба діяти зараз. Дослухатися до України, яка понад три роки просить закрити небо хоча б над половиною країни – там, де працює логістика, підприємства і де мають повертатися люди,

– зазначив Олег Лісний.

Він підкреслив, що йдеться не лише про військові рішення. Закриття неба та стабільна логістика дозволять відновлювати економіку і повернути українців додому. Саме це, має стати спільним завданням України та її союзників.

Європа має готуватися не документами, а людьми

НАТО не є єдиним організмом – позиції країн різняться, як і ставлення до війни в Україні. Частина держав розуміє масштаб загрози, інші все ще сприймають її як проблему, що не стосується їх безпосередньо. Саме тому, політики мають чесно говорити зі своїми виборцями про реальність майбутньої війни.

Політикам потрібно донести цю думку до власного населення, щоб люди усвідомили загрозу і почали готуватися до обмежень і складних рішень. Бо сьогодні електорат у країнах НАТО живе у психології мирного часу і не розуміє, що війна вже відбувається в Європі,

– наголосив політолог.

Лише підготовлене суспільство зможе підтримати свої уряди у складних рішеннях, якщо ситуація загостриться. Превентивна мобілізація економіки, оборонних структур і суспільної свідомості, за словами Лісного, має початися вже зараз.

Треба усвідомити, що війна вже відбувається в Європі. Питання лише в тому, коли вона може перетнути кордони тієї чи іншої держави,

– застеріг політолог.

Кожна країна НАТО має не лише розробляти сценарії оборони, а й діяти спільно з Україною. Тільки рішучі кроки можуть стати запорукою того, що Росія більше не зважиться загрожувати континенту.

