В США весь 2025 год продолжалась внутренняя война за Украину, – NYT

В 2025 году в США продолжалась ожесточенная внутренняя борьба вокруг политики в отношении Украины. Она разворачивалась между Белым домом, Пентагоном и спецслужбами на фоне попыток президента Дональда Трампа достичь мирного соглашения с Россией.

Штаты публично говорили о мире, но тайно позволяли удары по российской нефтяной инфраструктуре, тогда как Владимир Зеленский впервые допустил отказ от части территорий ради мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование The New York Times.

Что известно о борьбе в США по Украине?

В издании отмечают, что пока Трамп декларировал стремление к миру, а российский диктатор Владимир Путин – к военной победе, часть его администрации фактически тормозила или ограничивала военную поддержку Украины.

Тогда как команда бывшего президента США Джо Байдена оставила Киеву значительные финансовые и вооруженные резервы, чтобы страна могла продержаться в условиях неопределенного будущего.

Ключевыми оппонентами дальнейшей помощи Украине стали вице-президент Джей Ди Вэнс и назначенные им чиновники в Пентагоне. Они считали, что Штаты не могут тратить ограниченные военные ресурсы на Украину и должны сосредоточиться на противодействии главной глобальной угрозе – Китаю.

Один из высокопоставленных американских офицеров охарактеризовал атмосферу в Пентагоне как "фактически антиукраинскую политику".

Холодный ветер пронесся по Пентагону. Снова и снова Пит Гегсет и его советники подрывали, оттесняли или заставляли замолчать генералов передовой и должностных лиц администрации, которые симпатизировали Украине,

– сказал он.

На этом фоне Трамп предоставил Гегсету широкие полномочия в вопросах военной помощи Киеву. Некоторые решения, в частности по поставкам 18 тысяч артиллерийских снарядов, отменялись только после негативной реакции медиа и вмешательства комментаторов Fox News, которые поддерживали Украину.

Несмотря на жесткую риторику Трампа в отношении Владимира Зеленского, он избегал реального давления на Россию. Хотя после новых бомбардировок украинских городов президент США публично размышлял о санкциях против российских банков или энергетики, в течение месяцев таких решений не принимали.

В то же время, по данным расследования, тайно ЦРУ и американские военные с разрешения Трампа усилили украинскую кампанию ударов беспилотниками по российским нефтяным объектам и танкерам, чтобы ослабить военную машину Кремля.

Переломный момент наступил 11 марта во время встречи в Джидде. Государственный секретарь США Марко Рубио предложил украинской делегации определить минимальные условия для выживания государства. Тогдашний министр обороны Украины Рустем Умеров, получив карту, очертил линию фронта, Запорожскую АЭС и Кинбурнскую косу, отметив их стратегическое значение.

По словам американских чиновников, именно тогда впервые прозвучала готовность Киева пойти на территориальные уступки. Один из чиновников США отметил: "Впервые Зеленский через своих представителей дал понять, что ради мира готов отказаться от около 20% территории".

После этого, по словам советников Трампа, Украина "оказалась в зоне ответственности" – момент, который в Вашингтоне расценили как начало нового этапа переговоров.

Как в США относятся к войне в Украине?