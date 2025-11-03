Договориться за "несколько месяцев": Трамп сказал, что заставит Путина завершить войну в Украине

Дональд Трамп предположил, что войну в Украине удастся урегулировать уже через несколько месяцев. Причиной этому может стать желание Владимира Путина возобновить торговлю с США.

Об этом американский президент рассказал в интервью 60 Minutes Overtime. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на CBSNews.

Смотрите также Встреча, которую ждет мир: как Трамп хочет заставить Си Цзиньпина и Путина закончить войну в Украине

Что говорит Трамп об окончании войны?

По словам Трампа, он поступил с Путиным немного иначе, ведь в США "не так много дел с Россией". В частности, страна-агрессор не покупает много у американцев "по глупости".

Думаю, он хочет наладить отношения, хочет торговать с нами, хочет зарабатывать много денег для России – и я считаю, что это прекрасно. Вот это мне и нравится,

– заявил Трамп.

После его спросили, удастся ли договориться с Россией за пару месяцев. Американский президент ответил: "Думаю, да, мы это сделаем. Думаю, он (Путин – 24 Канал) действительно хочет вести бизнес с США".

Кроме того, Трамп напомнил, что такой метод сработал с Индией, Пакистаном и еще якобы с 60 процентами тех стран.

Интересно! Ранее ситуацию эксклюзивно для 24 Канала прокомментировал бывший глава украинского МИД Владимир Огрызко. Он предположил, что сейчас Путин оказался в тупике, поэтому способы воздействия на диктатора есть. Для этого важно продолжать атаки, "чтобы в России все горело, чтобы там были блэкауты".

Другие заявления президента США: