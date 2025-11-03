Домовитися за "декілька місяців": Трамп сказав, що змусить Путіна завершити війну в Україні

Дональд Трамп припустив, що війну в Україні вдасться врегулювати вже за декілька місяців. Причиною цьому може стати бажання Володимира Путіна відновити торгівлю зі США.

Про це американський президент розповів у інтерв'ю 60 Minutes Overtime. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на CBSNews.

Що каже Трамп про закінчення війни?

За словами Трампа, він вчинив із Путіним трохи інакше, адже у США "не так багато справ з Росією". Зокрема, країна-агресорка не купує багато в американців "через дурість".

Думаю, він хоче налагодити відносини, хоче торгувати з нами, хоче заробляти багато грошей для Росії – і я вважаю, що це прекрасно. Ось це мені й подобається,

– заявив Трамп.

Опісля його запитали, чи вдасться домовитися з Росією за пару місяців. Американський президент відповів: "Думаю, так, ми це зробимо. Думаю, він (Путін – 24 Канал) дійсно хоче вести бізнес зі США".

Окрім того, Трамп нагадав, що такий метод спрацював з Індією, Пакистаном і ще нібито з 60 відсотками тих країн.

Цікаво! Раніше ситуацію ексклюзивно для 24 Каналу прокоментував колишній очільник українського МЗС Володимир Огризко. Він припустив, що нині Путін опинився в глухому куті, тож способи впливу на диктатора є. Для цього важливо продовжувати атаки, "щоб в Росії все горіло, щоб там були блекаути".

Інші заяви президента США: