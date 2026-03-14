Впервые за долгое время в Европе заговорили о безопасности без гарантий от США
- Кая Каллас заявила, что США хотят разделить Европу, а лидеру США нельзя доверять.
- Европейские лидеры считают, что безопасность ЕС – это ответственность исключительно Европы, они призывают к единству против попыток разъединить Союз.
Представительница ЕС Кая Каллас заявила, что США хотят разделить Европу, Дональду Трампу не нравится коллективный Евросоюз. Она убеждает, что в отношениях с Америкой сейчас обострение, а лидеру этой страны нельзя доверять.
На самом деле такая позиция является аксиомой для многих европейских лидеров. Таким мнением с 24 Каналом поделился председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, добавив, что об этом давно говорят в Германии, Франции, Великобритании.
Каким может быть будущее Европы без США?
Недавно в Вашингтоне был немецкий канцлер Фридрих Мерц, который провел переговоры с Дональдом Трампом. После их завершения он заявил, что лично передал лидеру США ключевое мнение европейцев. Оно заключается в том, что война остается ключевой темой для ЕС, без участия Европы нельзя заключать никакие соглашения с Россией.
Европейские лидеры должны быть за столом переговоров. Более того, никакие уступки Владимиру Путину невозможны, ведь это совсем не тот сигнал, который должен поступать от Запада к России.
Дональда Трампа больше всего раздражает единство Европейского Союза. Поэтому он пытается унижать европейцев, делить их. К тому же он имеет своих союзников в Европе – Виктора Орбана и Роберта Фицо,
– подчеркнул Олег Рыбачук.
Интересно, что после Мюнхенской конференции именно в Венгрию и Словакию отправился госсекретарь США Марко Рубио. Эти страны являются наименее проевропейскими и поддерживают действия Путина. Сам российский диктатор озвучивал, что в Европе готов продавать нефть только этим странам.
Интересно! Венгрия и Словакия открыто критикуют Украину, блокируют помощь и защищают Путина. Так венгерский парламент 10 марта проголосовал резолюцию против вступления Украины в ЕС. Решение аргументировал тем, что наше государство якобы не соответствует всем требованиям. Также в документе есть призыв не помогать Киеву за счет стран Евросоюза.
"Можно понять, что и Трамп, и Путин хотели бы разъединить Европейский Союз. Европейские лидеры это осознают, поэтому объединяются. Они понимают, что безопасность ЕС – это ответственность исключительно Европы", – добавил Олег Рыбачук.
Некоторое время еще можно рассчитывать на сотрудничество с Соединенными Штатами, но они уже точно не являются гарантом безопасности, даже не является "ядерным зонтиком" над Европейским Союзом. Итак, роль Украины и будущее Европы существенно меняется.
Европейских лидеров не раз критиковали за слишком медленные решения, инертность, но процесс изменений уже необратимый. Говорить о трансатлантической солидарности больше не приходится.
Что говорят в Европе о ходе войны в Украине?
- Немецкий канцлер призвал Дональд Трампа оказать давление на Путина. Он отметил, что Россия только тянет время и не планирует останавливать войну. К тому же эффективным может быть только то соглашение, которое также одобрит Европа.
- Руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен убеждена, что Украине нужна долгосрочная финансовая поддержка. По ее словам, Европа будет стоять рядом до завершения войны и выполнит все свои обязательства. Чиновница добавила, что мир должен быть постоянным, после него нельзя "сеять зерна новых конфликтов".
- Несмотря на несогласие Венгрии, большинство европейских лидеров поддерживают членство Украины в ЕС. В частности президент Франции заявил, что первые переговорные кластеры уже можно открыть. Препятствия для этого он назвал искусственными. Также Франция продолжает поддерживать Украину, в частности оружием, для достижения справедливого мира.