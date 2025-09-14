Высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что некоторые союзники готовы отправить военные контингенты в Украину, осознав, что эффективнее останавливать российскую агрессию на территории Украины, чем защищать Европу от российских танков у ее границ. Она сравнила ситуацию с 1938 годом.

Каллас вспомнила ситуацию 1938 года, когда Чехословакия, не получив помощи против нацистской Германии, оказалась под ее контролем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Какой ситуацию сейчас видит Кая Каллас?

Разница сегодня заключается в том, что если Украина проиграет, безопасность всей Европы окажется под угрозой. Мы должны показать, что мы усвоили урок из истории,

– подчеркнула Каллас.

Она также подчеркнула, что США могут принудить Россию к серьезным мирным переговорам.

"Я не теряю надежды, что Трамп использует свое влияние и введет санкции против России. Президент неоднократно заявлял, что отказ России участвовать в переговорах приведет к санкциям. Конечно, мы бы приветствовали их внедрение сейчас. По мнению наших американских коллег, президент Трамп считается очень нетерпеливым человеком, и если Владимир Путин пытается выиграть время, мы должны ответить", – заявила она.

Каллас отметила, что мир возможен лишь при условии готовности обеих сторон, тогда как Россия сопротивляется. За мир выступает и Украина, и США, и Европа. Путин – единственный, кто сопротивляется.

Она добавила, что цель должна заключаться в том, чтобы агрессия России не принесла ей выгоды, ведь "вознаграждение за агрессию принесет больше войны, а не меньше".

