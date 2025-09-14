Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що деякі союзники готові відправити військові контингенти до України, усвідомивши, що ефективніше зупиняти російську агресію на території України, ніж захищати Європу від російських танків біля її кордонів. Вона порівняла ситуацію з 1938 роком.

Каллас згадала ситуацію 1938 року, коли Чехословаччина, не отримавши допомоги проти нацистської Німеччини, опинилася під її контролем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Якою ситуацію зараз бачить Кая Каллас?

Різниця сьогодні полягає в тому, що якщо Україна програє, безпека всієї Європи опиниться під загрозою. Ми повинні показати, що ми засвоїли урок з історії,

– наголосила Каллас.

Вона також підкреслила, що США можуть примусити Росію до серйозних мирних переговорів.

"Я не втрачаю надії, що Трамп використає свій вплив і запровадить санкції проти Росії. Президент неодноразово заявляв, що відмова Росії брати участь у переговорах призведе до санкцій. Звичайно, ми б вітали їхнє впровадження зараз. На думку наших американських колег, президент Трамп вважається дуже нетерплячою людиною, і якщо Володимир Путін намагається виграти час, ми повинні відповісти", – заявила вона.

Каллас зазначила, що мир можливий лише за умови готовності обох сторін, тоді як Росія чинить опір. За мир виступає і Україна, і США, і Європа. Путін – єдиний, хто пручається.

Вона додала, що мета має полягати у тому, щоб агресія Росії не принесла їй вигоди, адже "винагорода за агресію принесе більше війни, а не менше".

