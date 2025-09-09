Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни высказался о войне в Украине. Он заявил, что ожидать мира в ближайшее время не стоит.

А также подчеркнул, что только новые санкции способны повлиять на Россию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rai News.

Что сказал Таяни о войне в Украине?

По мнению министра иностранных дел Италии, перспективы мира в Украине остаются далекими. Антонио Таяни не ожидает никаких конкретных сдвигов в урегулировании войны до Рождества.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп рассчитывал на конструктивную позицию российского диктатора Владимира Путина. Однако ответ главы Кремля был "отрицательным".

Единственный реальный инструмент сегодня – это санкции, которые бы лишили Россию возможности финансировать армию через доступ к ресурсам,

– убежден Таяни.

Глава МИД Италии также назвал "бесполезными" последние угрозы Кремля после того, как Путин заявил, что будет считать "законной целью" европейские войска, если их введут на территорию Украины. Однако подтвердил, что Италия не присоединится к "коалиции решительных" в вопросе отправки солдат на украинскую территорию.

Вместо этого страна предлагает заключение соглашения по аналогии со статьей 5 НАТО. Там считают, что это рациональное предложение, которое Путин не может считать провокацией, но которое будет гарантировать независимость и безопасность Украины.

