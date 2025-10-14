"Его уважает Путин": Трамп сказал, кто может помочь завершить войну в Украине
- Дональд Трамп считает, что президент Турции Реджеп Эрдоган может помочь в урегулировании войны в Украине.
- Трамп отметил, что Эрдоган пользуется уважением как в Украине, так и в России, включая Владимира Путина.
Президент США Дональд Трамп высказался о войне в Украине. По его мнению, один из иностранных лидеров может помочь в ее урегулировании.
Речь идет о президенте Турции Реджепе Эрдогане. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа журналистам на борту Air Force One на пути из Египта.
Смотрите также Сработает ли успешная тактика Трампа в отношении Израиля и ХАМАС в развязывании войны в Украине
Почему Трамп считает, что Эрдоган поможет завершить войну в Украине?
По словам Трампа, Эрдогана уважают как в Украине, так и в России. Кроме этого, американский лидер считает, что ему удалось получить уважение российского диктатора Владимира Путина.
Его уважают люди, и он мой друг, я дружу с крутыми, но не со слабыми,
– сказал Трамп.
Что Трамп говорит об Эрдогане: коротко о главном?
Дональд Трамп заявил, что Эрдоган может повлиять на войну в Украине, но предпочитает нейтральную позицию. Во время встречи с ним президент США также призвал Турцию прекратить покупку российской нефти.
Заметим, что 7 октября президент Турции позвонил российскому диктатору Путину, чтобы поздравить его с днем рождения. Кроме того, политики обсудили войну в Украине.
Турецкий лидер отметил, что для справедливого и длительного завершения войны между Украиной и Россией необходимо активизировать дипломатические усилия. Эрдоган отметил, что его страна будет продолжать работать ради мира.