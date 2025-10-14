"Його поважає Путін": Трамп сказав, хто може допомогти завершити війну в Україні
- Дональд Трамп вважає, що президент Туреччини Реджеп Ердоган може допомогти у врегулюванні війни в Україні.
- Трамп зазначив, що Ердоган має повагу як в Україні, так і в Росії, включаючи Володимира Путіна.
Президент США Дональд Трамп висловився про війну в Україні. На його думку, один з іноземних лідерів може допомогти у її врегулюванні.
Йдеться про президента Туреччини Реджепа Ердогана. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа журналістам на борту Air Force One на шляху з Єгипту.
Чому Трамп вважає, що Ердоган допоможе завершити війну в Україні?
За словами Трампа, Ердогана поважають як в Україні, так і в Росії. Окрім цього, американський лідер вважає, що йому вдалося здобути повагу російського диктатора Володимира Путіна.
Його поважають люди, і він мій друг, я приятелюю з крутими, але не зі слабкими,
– сказав Трамп.
Що Трамп каже про Ердогана: коротко про головне?
Дональд Трамп заявив, що Ердоган може вплинути на війну в Україні, але віддає перевагу нейтральній позиції. Під час зустрічі з ним президент США також закликав Туреччину припинити купівлю російської нафти.
Зауважимо, що 7 жовтня президент Туреччини подзвонив російському диктатору Путіну, аби привітати його з днем народження. Окрім того, політики обговорили війну в Україні.
Турецький лідер наголосив, що для справедливого й тривалого завершення війни між Україною та Росією необхідно активізувати дипломатичні зусилля. Ердоган зауважив, що його країна продовжуватиме працювати заради миру.