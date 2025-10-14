Президент США Дональд Трамп висловився про війну в Україні. На його думку, один з іноземних лідерів може допомогти у її врегулюванні.

Йдеться про президента Туреччини Реджепа Ердогана. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа журналістам на борту Air Force One на шляху з Єгипту.

Чому Трамп вважає, що Ердоган допоможе завершити війну в Україні?

За словами Трампа, Ердогана поважають як в Україні, так і в Росії. Окрім цього, американський лідер вважає, що йому вдалося здобути повагу російського диктатора Володимира Путіна.

Його поважають люди, і він мій друг, я приятелюю з крутими, але не зі слабкими,

– сказав Трамп.

Що Трамп каже про Ердогана: коротко про головне?