Геополитика Россия У Путіна натякнули, що війна в Україні не є близькою до завершення
26 ноября, 12:43
2

У Путина намекнули, что война в Украине не близка к завершению

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не стоит делать выводы о приближении завершения войны в Украине.
  • Песков отметил, что в разных странах могут быть люди, которые будут пытаться сорвать мирный процесс.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сделал новое заявление о войне в Украине на фоне мирных усилий США. По его словам, не стоит делать преждевременных выводов о приближении конфликта к завершению.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на информационное агентство России "ТАСС".

Что в Кремле говорят о завершении войны?

На фоне мирных усилий Соединенных Штатов и стран Европы представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Украине.

Пропагандист призвал не делать преждевременных выводов о близости конфликта в Украине к завершению.

Кроме того, Песков заявил, что в разных странах, в том числе в США, будет много людей, которые будут пытаться сорвать мирный процесс.

Как на мирный процесс реагируют в США и в Европе?

  • Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет скоро подписано.

  • Накануне политик призвал не спешить с выводами относительно мирных переговоров между Украиной и Россией. В то же время по словам американского лидера, есть вероятность того, что происходит "что-то хорошее".

  • Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что война в Украине может закончиться до конца 2025 года, если реализовать американскую инициативу.

  • Рютте отметил, что даже после подписания соглашения о прекращении войны в Украине, которую начал Путин почти четыре года назад, Россия все равно будет оставаться долгосрочной угрозой.