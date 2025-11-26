У Путіна натякнули, що війна в Україні не є близькою до завершення

Речник Кремля Дмитро Пєсков зробив нову заяву про війну в Україні на тлі мирних зусиль США. За його словами, не варто робити передчасних висновків про наближення конфлікту до завершення.

Про це пише 24 Канал із посиланням на інформаційне агентство Росії "ТАСС".

Що у Кремлі кажуть про завершення війни?

На тлі мирних зусиль Сполучених Штатів та країн Європи речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію в Україні.

Пропагандист закликав не робити передчасних висновків про близькість конфлікту в Україні до завершення.

Крім того, Пєсков заявив, що у різних країнах, у тому числі в США, буде багато людей, які намагатимуться зірвати мирний процес.

Як на мирний процес реагують у США та в Європі?