У Путіна натякнули, що війна в Україні не є близькою до завершення
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не варто робити висновки про наближення завершення війни в Україні.
- Пєсков зазначив, що у різних країнах можуть бути люди, які намагатимуться зірвати мирний процес.
Речник Кремля Дмитро Пєсков зробив нову заяву про війну в Україні на тлі мирних зусиль США. За його словами, не варто робити передчасних висновків про наближення конфлікту до завершення.
Про це пише 24 Канал із посиланням на інформаційне агентство Росії "ТАСС".
Що у Кремлі кажуть про завершення війни?
На тлі мирних зусиль Сполучених Штатів та країн Європи речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію в Україні.
Пропагандист закликав не робити передчасних висновків про близькість конфлікту в Україні до завершення.
Крім того, Пєсков заявив, що у різних країнах, у тому числі в США, буде багато людей, які намагатимуться зірвати мирний процес.
Як на мирний процес реагують у США та в Європі?
Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що мирна угода між Росією та Україною буде скоро підписана.
Напередодні політик закликав не поспішати з висновками щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Водночас за словами американського лідера, є ймовірність того, що відбувається "щось хороше".
Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що війна в Україні може закінчитися до кінця 2025 року, якщо реалізувати американську ініціативу.
Рютте наголосив, що навіть після підписання угоди про припинення війни в Україні, яку розпочав Путін майже чотири роки тому, Росія все одно залишатиметься довгостроковою загрозою.