Про це пише 24 Канал із посиланням на інформаційне агентство Росії "ТАСС".
Що у Кремлі кажуть про завершення війни?
На тлі мирних зусиль Сполучених Штатів та країн Європи речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію в Україні.
Пропагандист закликав не робити передчасних висновків про близькість конфлікту в Україні до завершення.
Крім того, Пєсков заявив, що у різних країнах, у тому числі в США, буде багато людей, які намагатимуться зірвати мирний процес.
Як на мирний процес реагують у США та в Європі?
Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що мирна угода між Росією та Україною буде скоро підписана.
Напередодні політик закликав не поспішати з висновками щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Водночас за словами американського лідера, є ймовірність того, що відбувається "щось хороше".
Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що війна в Україні може закінчитися до кінця 2025 року, якщо реалізувати американську ініціативу.
Рютте наголосив, що навіть після підписання угоди про припинення війни в Україні, яку розпочав Путін майже чотири роки тому, Росія все одно залишатиметься довгостроковою загрозою.