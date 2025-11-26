Про це пише 24 Канал із посиланням на інформаційне агентство Росії "ТАСС".

Що у Кремлі кажуть про завершення війни?

На тлі мирних зусиль Сполучених Штатів та країн Європи речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію в Україні.

Пропагандист закликав не робити передчасних висновків про близькість конфлікту в Україні до завершення.

Крім того, Пєсков заявив, що у різних країнах, у тому числі в США, буде багато людей, які намагатимуться зірвати мирний процес.

Як на мирний процес реагують у США та в Європі?