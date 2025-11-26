Про це пише 24 Канал із посиланням на інформаційне агентство Росії "ТАСС".

Дивіться також Чи може Україна вступити до ЄС з окупованими територіями: уроки розділеного навпіл Кіпру

Що у Кремлі кажуть про завершення війни?

На тлі мирних зусиль Сполучених Штатів та країн Європи речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію в Україні.

Пропагандист закликав не робити передчасних висновків про близькість конфлікту в Україні до завершення.

Крім того, Пєсков заявив, що у різних країнах, у тому числі в США, буде багато людей, які намагатимуться зірвати мирний процес.

Як на мирний процес реагують у США та в Європі?

  • Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що мирна угода між Росією та Україною буде скоро підписана.

  • Напередодні політик закликав не поспішати з висновками щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Водночас за словами американського лідера, є ймовірність того, що відбувається "щось хороше".

  • Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що війна в Україні може закінчитися до кінця 2025 року, якщо реалізувати американську ініціативу.

  • Рютте наголосив, що навіть після підписання угоди про припинення війни в Україні, яку розпочав Путін майже чотири роки тому, Росія все одно залишатиметься довгостроковою загрозою.