Что в Кремле говорят о завершении войны?
На фоне мирных усилий Соединенных Штатов и стран Европы представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Украине.
Пропагандист призвал не делать преждевременных выводов о близости конфликта в Украине к завершению.
Кроме того, Песков заявил, что в разных странах, в том числе в США, будет много людей, которые будут пытаться сорвать мирный процесс.
Как на мирный процесс реагируют в США и в Европе?
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет скоро подписано.
Накануне политик призвал не спешить с выводами относительно мирных переговоров между Украиной и Россией. В то же время по словам американского лидера, есть вероятность того, что происходит "что-то хорошее".
Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что война в Украине может закончиться до конца 2025 года, если реализовать американскую инициативу.
Рютте отметил, что даже после подписания соглашения о прекращении войны в Украине, которую начал Путин почти четыре года назад, Россия все равно будет оставаться долгосрочной угрозой.