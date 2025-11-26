Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на информационное агентство России "ТАСС".

Что в Кремле говорят о завершении войны?

На фоне мирных усилий Соединенных Штатов и стран Европы представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Украине.

Пропагандист призвал не делать преждевременных выводов о близости конфликта в Украине к завершению.

Кроме того, Песков заявил, что в разных странах, в том числе в США, будет много людей, которые будут пытаться сорвать мирный процесс.

Как на мирный процесс реагируют в США и в Европе?