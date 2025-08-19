Евросоюз отказался от призывов к "прекращению огня" в Украине. Вместо этого он начал требовать от России "прекращения убийств".

Такие действия направлены на то, чтобы привлечь к проблеме внимание президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Дональд Трамп хочет завершить войну, чтобы "попробовать попасть в рай"

Почему ЕС не требует от России прекращения огня?

По данным издания, такой семантический сдвиг направлен в первую очередь на американского президента. Европейские лидеры и чиновники подтверждают это изменение своими заявлениями.

Наше послание: остановите убийства. Любое, что останавливает убийства, приветствуется,

– сказала пресс-секретарь Европейской комиссии Арианна Подеста.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая 17 августа принимала в Брюсселе украинского лидера Владимира Зеленского, заявила почти то же самое во время пресс-конференции.

Она отметила, что "эффект должен заключаться в прекращении убийств" и именно это является важнейшей частью, независимо от того, называть ли это прекращением огня, или мирным соглашением.

Источники среди европейских чиновников говорят, что президенту США уже не нравится термин "прекращение огня". Учитывая, что использование формулировки, которое не одобряет Трамп, может спровоцировать вражду с его стороны, лидеры ЕС решили несколько изменить риторику.

Однако 18 августа во время переговоров в Белом доме они четко дали Трампу понять, что основные требования остались неизменными. В частности это подтвердили канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Что известно о переговорах в Вашингтоне?