"Откусил больше, чем мог прожевать": глава разведки МИ-6 сказал, готов ли Путин к миру
- Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур заявил, что Путин "откусил больше, чем мог прожевать".
- Британская разведка не видит признаков, что Россия заинтересована в мирных переговорах.
Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур высказался о войне в Украине. Он считает, что диктатор Путин "откусил больше, чем мог прожевать".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.
Чего добивается Путин?
Глава МИ-6 отметил, что российские войска продвигаются вперед на поле боя, но "медленными темпами и ужасной ценой".
Он считает, что Путин "стремится навязать свою имперскую волю всеми доступными ему средствами", но ему это не удается.
Россия просто не имеет возможности полностью подчинить Украину силой,
– подчеркнул Ричард Мур.
Он также отметил, что проблема всегда была в суверенитете, ведь российский президент отрицает суверенитет Украины и ее существование как страны и нации.
Британская разведка не видит признаков, что Россия заинтересована в мирных переговорах. Страна-террористка хочет только капитуляции Украины.
Последние заявления России относительно войны в Украине
Глава российского МИД Лавров заявил, что Москва готова к компромиссу с Киевом, если будут обеспечены интересы России.
Между тем пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков обвиняет Украину и Европу в препятствовании мирному процессу.
Между тем в ISW отмечают, что Кремль пытается манипулировать Белым домом для улучшения двусторонних отношений с США без окончания войны в Украине. Россия в очередной раз подчеркнула американцам на "коренных причинах" войны в Украине.