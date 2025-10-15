Россия начала волну атак по украинской железнодорожной инфраструктуре. Россия усовершенствовала свои дроны, чтобы удары были более точными.

Российские "Шахеды" теперь оснащают камерами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Смотрите также Черниговщина оказалась под атакой дронов: вспыхнул пожар, враг попал по дому

Как Россия пытается нарушить железнодорожные перевозки в Украине?

Когда в начале месяца российские беспилотники попали в железнодорожную станцию Шостка на северо-востоке Украины, последствия были тяжелыми: погиб 71-летний мужчина, по меньшей мере восемь человек ранены, а вагоны пригородных поездов оказались сожженными и поврежденными осколками.

Этот инцидент – один из последних примеров волны ударов по железнодорожной инфраструктуре, которая, по оценкам украинских чиновников, активизировалась с середины лета. Цель таких атак – дестабилизировать транспортное сообщение в приграничных регионах, лишить людей доступа к железной дороге и усложнить военно-логистические маршруты.

Во время нападения в Шостке, расположенной менее чем в 70 километрах от российской границы, два взрывоопасных дрона попали в два пригородных склада. По словам Александра Перцовского, гендиректора Укрзализныци, нынешние атаки отличаются не только частотой, но и точностью: теперь враг целится в отдельные локомотивы, используя усовершенствованные Shahed.

Руководители железнодорожных служб гордятся тем, что удается быстро восстанавливать работу – однако специалисты и аналитики предупреждают о серьезной угрозе, связанной со стремительным прогрессом в возможностях ударных беспилотников и ростом темпов атак. Если раньше железнодорожники сообщали в среднем об одном инциденте в неделю, то с середины лета эта частота выросла до двух–трех случаев еженедельно.

Однако публично задокументированные случаи – лишь часть общего количества атак на объекты, связанные с железной дорогой: это может включать повреждение линий электропередач, подстанций, путей, станций и сопутствующей инфраструктуры. По словам вице-премьера Алексея Кулебы, с августа зафиксировано около 300 ударов по железнодорожной инфраструктуре – то есть примерно 10 в неделю.

Железная дорога играет критическую роль в экономике и логистике страны: более 63% грузоперевозок и 37% пассажирских перевозок осуществляются по железной дороге, а также она обеспечивает экспорт зерна и металлургической продукции к портам и границам, а также прием военной помощи от партнеров.

Российские войска этим летом оснастили дальнобойные ударные дроны камерами и радиомодемами, которые дают прямую видеосвязь оператору и позволяют корректировать траекторию в реальном времени. Это значительно повышает точность поражения по сравнению с предварительно запрограммированными беспилотниками. Такие изменения делают локомотивы особенно уязвимыми: они медленные и движутся по предсказуемым маршрутам. По словам эксперта Сергея Бескрестнова, модифицированные дроны могут преодолевать до 200 километров вглубь Украины.

Украинские службы также фиксировали варианты "Геранов" (российских копий иранского Shahed) с гражданскими камерами и модемами – свидетельство того, что Москва активно тестирует и совершенствует технические решения. Камеры позволяют не только корректировать прицел, но и выявлять системы ПВО и оценивать нанесенные повреждения.

Наряду с физическими ударами, железнодорожная инфраструктура подвергалась и кибернападениям: в марте хакерская атака вывела на неделю из строя онлайн-продажу билетов и ряд сервисов оператора.

Ремонтные бригады работают интенсивно: обломки от взрывов вывозят за считанные часы, а коммунальные службы часто восстанавливают электро- и водоснабжение в течение суток после многих ударов. Железнодорожные команды также оперативно чинят пути – как вспоминал мастер ремонтной бригады Максим Шевчук, 12 метров разрушенного рельса в Киеве восстановили за полдня.

Однако последствия атак уже отражаются в статистике: по данным Госстата, объемы грузовых перевозок по железной дороге с января по август 2025 года снизились на 11,7% по сравнению с прошлым годом, а перевозки пассажиров упали на 4,2%. Старший экономист Наталья Колесниченко назвала влияние "негативным, но незначительным" благодаря этим шагам по адаптации.

"Шахеды" теперь способны бить по движущимся целям