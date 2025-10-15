Росія розпочала хвилю атак по українській залізничній інфраструктурі. Росія вдосконалила свої дрони, щоб удари були точнішими.

Російські "Шахеди" тепер оснащують камерами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Дивіться також Чернігівщина опинилася під атакою дронів: спалахнула пожежа, ворог влучив по будинку

Як Росія намагається порушити залізничні перевезення в Україні?

Коли на початку місяця російські безпілотники влучили в залізничну станцію Шостка на північному сході України, наслідки були тяжкими: загинув 71-річний чоловік, щонайменше вісім людей поранені, а вагони приміських поїздів опинилися спаленими та пошкодженими осколками.

Цей інцидент – один із останніх прикладів хвилі ударів по залізничній інфраструктурі, яка, за оцінками українських посадовців, активізувалася з середини літа. Мета таких атак – дестабілізувати транспортне сполучення у прикордонних регіонах, позбавити людей доступу до залізниці та ускладнити військово-логістичні маршрути.

Під час нападу в Шостці, що розташована менш ніж за 70 кілометрів від російського кордону, два вибухонебезпечні дрони влучили у два приміські склади. За словами Олександра Перцовського, гендиректора Укрзалізниці, нинішні атаки відрізняються не лише частотою, а й точністю: тепер ворог цілиться в окремі локомотиви, використовуючи вдосконалені Shahed.

Керівники залізничних служб пишаються тим, що вдається швидко відновлювати роботу – проте фахівці та аналітики попереджають про серйозну загрозу, пов’язану зі стрімким прогресом у можливостях ударних безпілотників і зростанням темпів атак. Якщо раніше залізничники повідомляли в середньому про один інцидент на тиждень, то з середини літа ця частота зросла до двох–трьох випадків щотижня.

Проте публічно задокументовані випадки – лише частина загальної кількості атак на об’єкти, пов’язані із залізницею: це може включати пошкодження ліній електропередач, підстанцій, колій, станцій та супутньої інфраструктури. За словами віце-прем’єра Олексія Кулеби, з серпня зафіксовано близько 300 ударів по залізничній інфраструктурі – тобто приблизно 10 на тиждень.

Залізниця відіграє критичну роль в економіці та логістиці країни: понад 63% вантажоперевезень і 37% пасажирських перевезень здійснюються залізницею, а також вона забезпечує експорт зерна й металургійної продукції до портів і кордонів, а також прийом військової допомоги від партнерів.

Російські війська цього літа оснастили далекобійні ударні дрони камерами та радіомодемами, які дають прямий відеозв’язок оператору та дозволяють коригувати траєкторію в реальному часі. Це значно підвищує точність ураження у порівнянні з попередньо запрограмованими безпілотниками. Такі зміні роблять локомотиви особливо вразливими: вони повільні й рухаються за передбачуваними маршрутами. За словами експерта Сергія Бескрестнова, модифіковані дрони можуть долати до 200 кілометрів вглиб України.

Українські служби також фіксували варіанти "Геранів" (російських копій іранського Shahed) із цивільними камерами та модемами – свідчення того, що Москва активно тестує та вдосконалює технічні рішення. Камери дозволяють не лише коригувати приціл, а й виявляти системи ППО та оцінювати нанесені пошкодження.

Поряд із фізичними ударами, залізнична інфраструктура зазнавала й кібернападів: у березні хакерська атака вивела на тиждень з ладу онлайн-продаж квитків і низку сервісів оператора.

Ремонтні бригади працюють інтенсивно: уламки від вибухів вивозять за лічені години, а комунальні служби часто відновлюють електро- та водопостачання протягом доби після багатьох ударів. Залізничні команди також оперативно лагодять колії – як згадував майстер ремонтної бригади Максим Шевчук, 12 метрів зруйнованої рейки у Києві відновили за пів дня.

Проте наслідки атак вже відбиваються в статистиці: за даними Держстату, обсяги вантажних перевезень залізницею з січня по серпень 2025 року знизилися на 11,7% порівняно з минулим роком, а перевезення пасажирів упали на 4,2%. Старший економіст Наталія Колесніченко назвала вплив "негативним, але незначним" завдяки цим крокам з адаптації.

"Шахеди" тепер здатні бити по рухомих цілях