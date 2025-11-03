Укр Рус
"Надо дать им возможность сражаться": Трамп говорит, что Путин потерял миллион человек в войне
3 ноября, 08:40
"Надо дать им возможность сражаться": Трамп говорит, что Путин потерял миллион человек в войне

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Трамп заявил, что Путин, возможно, потерял миллион солдат в войне с Украиной, которая является тяжелой для обеих сторон.
  • Президент США не рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Президент США подчеркнул, что война в Украине является тяжелой для обеих сторон. По его словам, Путин потерял, вероятно, миллион солдат в результате ведения боевых действий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Президента США Дональда Трампа журналистам на борту президентского самолета 2 ноября.

Смотрите также "Это пугает Россию": какой ультиматум выдвинул Трамп Путину

Что Трамп говорит о войне в Украине?

По словам Президента США, "последней капли", которая докажет, что Путин не готов закончить войну с Украиной, не будет. В то же время он отметил, что вести боевые действия для России – трудно.

Иногда надо дать им сражаться. А они бьются и бьются и бьются. И для Путина это тяжелая война. Он потерял много солдат. Возможно, миллион. Это много солдат. И для Украины это было трудно. Это трудно для обеих сторон,
– сказал Трамп.

Американский лидер также ответил на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он отметил, что сейчас не рассматривает такую возможность.

Какие еще заявления сделал Президент США?

  • Напомним, что Трамп сделал новые заявления по Украине на борту самолета Air Force One во время общения с журналистами в воскресенье, 2 ноября.

  • В частности, представители СМИ поинтересовались у американского президента, что, по его мнению, сейчас происходит с российскими активами и собирается ли он использовать их как инструмент переговоров. Но Трамп уклонился от ответа.

  • Также американский лидер заявил, что он положил конец восьми войнам, угрожая введением пошлин, но этот метод не работает с Путиным, поскольку Россия мало покупает у США.