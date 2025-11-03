"Треба дати їм можливість битися": Трамп каже, що Путін втратив мільйон людей у війні

Президент США наголосив, що війна в Україні є важкою для обох сторін. За його словами, Путін втратив, імовірно, мільйон солдатів унаслідок ведення бойових дій.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Президента США Дональда Трампа журналістам на борту президентського літака 2 листопада.

Що Трамп каже про війну в Україні?

За словами Президента США, "останньої краплі", яка доведе, що Путін неготовий закінчити війну з Україною, не буде. Водночас він зауважив, що вести бойові дії для Росії – важко.

Іноді треба дати їм битися. А вони б'ються і б'ються. І для Путіна це важка війна. Він втратив багато солдатів. Можливо, мільйон. Це багато солдатів. І для України це було важко. Це важко для обох сторін,

– сказав Трамп.

Американський лідер також відповів на питання щодо передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk. Він зауважив, що зараз не розглядає таку можливість.

Які ще заяви зробив Президент США?