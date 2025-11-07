Трамп в очередной раз обвинил Байдена в войне в Украине
- Трамп обвинил Байдена в начале войны в Украине во время встречи с премьером Венгрии Орбаном в Вашингтоне.
- Он утверждает, что война не принесла пользы ни Украине, ни России, а много людей погибло.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил своего предшественника Джо Байдена в начале войны в Украине. Он встречается с премьером Венгрии Орбаном в Вашингтоне.
Трамп подчеркнул, что война не принесла ничего хорошего ни Украине, ни России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Смотрите также "Великий лидер" и "могущественный человек": Трамп публично расхваливал Орбана во всеуслышание
Как Трамп снова перебросил ответственность за войну в Украине на Байдена?
Президент США Дональд Трамп снова обвинил своего предшественника Джо Байдена в начале войны в Украине.
Байден на самом деле способствовал тому, чтобы эта война произошла. Никто не может в это поверить. Посмотрите, что произошло с Украиной, это гораздо меньшая страна, и много людей погибло. России эта война также не очень помогла,
– сказал он.
Будут ли говорить Трамп и Орбан об Украине?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп планируют обсудить войну в Украине во время встречи.
Орбан назвал войну в Украине "важнейшим вопросом".
Целью встречи является открытие новой главы в отношениях между Соединенными Штатами и Венгрией.