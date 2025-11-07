Трамп вкотре звинуватив Байдена у війні в Україні

Президент США Дональд Трамп вкотре звинуватив свого попередника Джо Байдена у початку війни в Україні. Він зустрічається з прем'єром Угорщини Орбаном у Вашингтоні.

Трамп підкреслив, що війна не принесла нічого хорошого ні Україні, ні Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Білого дому.

Як Трамп знову перекинув відповідальність за війну в Україні на Байдена?

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив свого попередника Джо Байдена у початку війни в Україні.

Байден насправді сприяв тому, щоб ця війна сталася. Ніхто не може в це повірити. Подивіться, що сталося з Україною, це набагато менша країна, і багато людей загинуло. Росії ця війна також не дуже допомогла,

– сказав він.

Чи говоритимуть Трамп і Орбан про Україну?