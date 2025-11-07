Укр Рус
Геополітика Америка Трамп вкотре звинуватив Байдена у війні в Україні
7 листопада, 21:30
Сергій Попович
Основні тези
  • Трамп звинуватив Байдена у початку війни в Україні під час зустрічі з прем'єром Угорщини Орбаном у Вашингтоні.
  • Він стверджує, що війна не принесла користі ні Україні, ні Росії, а багато людей загинуло.

Президент США Дональд Трамп вкотре звинуватив свого попередника Джо Байдена у початку війни в Україні. Він зустрічається з прем'єром Угорщини Орбаном у Вашингтоні.

Трамп підкреслив, що війна не принесла нічого хорошого ні Україні, ні Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Білого дому.

Як Трамп знову перекинув відповідальність за війну в Україні на Байдена?

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив свого попередника Джо Байдена у початку війни в Україні.

Байден насправді сприяв тому, щоб ця війна сталася. Ніхто не може в це повірити. Подивіться, що сталося з Україною, це набагато менша країна, і багато людей загинуло. Росії ця війна також не дуже допомогла, 
– сказав він.

Чи говоритимуть Трамп і Орбан про Україну?

  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент США Дональд Трамп планують обговорити війну в Україні під час зустрічі.

  • Орбан назвав війну в Україні "найважливішим питанням".

  • Метою зустрічі є відкриття нової глави у відносинах між Сполученими Штатами та Угорщиною.