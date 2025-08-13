Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры провели онлайн-встречу с президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора американский лидер заявил, что считает необходимым "обмен территориями" в рамках возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

Что говорил Трамп во время разговора с Зеленским и европейскими лидерами?

Один из источников издания рассказал, что Трамп во время разговора с европейскими лидерами и Зеленским заявил, что "он не из этого региона и не может принимать окончательные решения по территории", но считает, что в рамках возможного мирного соглашения "нужен обмен территориями".

Трамп сказал, что Владимир и Владимир должны обсуждать территории друг с другом, а не с ним,

Другой источник, знакомый с ходом разговора, сообщил, что Зеленский заявил Трампу, что "Путину нельзя доверять".

"Украинцы и европейцы не были уверены, чего на самом деле надеется достичь Трамп в Аляске, но это конкретная цель, которая соответствует их задачам. Путин до сих пор неоднократно отвергал идею безоговорочного прекращения огня", – говорится в статье.

Также Зеленский заявил, что без участия Украины дипломатическое решение невозможно, и отметил необходимость проведения трехстороннего саммита с участием себя, Трампа и Путина.

"Трамп поддержал эту идею, но Путин, похоже, к ней равнодушен", – резюмировали в издании.